Po več kot dvanajstih letih spregovoril pilot, ki je reševal Schumacherja

Več kot dvanajst let po hudi nesreči Michaela Schumacherja med smučanjem v Meribelu je prvič javno spregovoril pilot helikopterja, ki je sodeloval pri reševanju nekdanjega zvezdnika formule 1. Yannick Dainese je v pogovoru za francoski športni časnik L'Équipe razkril podrobnosti ene od najodmevnejših reševalnih akcij.

Sedemkratni svetovni prvak formule 1 je 29. decembra leta 2013 med smučanjem utrpel hudo poškodbo glave. O njegovem zdravstvenem stanju je odtlej v javnosti znanega zelo malo, saj družina dosledno varuje njegovo zasebnost. Dainese se še danes dobro spominja trenutka, ko je izvedel, kdo potrebuje pomoč. »Reševalni zdravnik je skočil v helikopter in rekel: 'Gremo po Michaela Schumacherja.' Sprva sem mislil, da se šali,« je priznal.

Kmalu je postalo jasno, da gre za izredne razmere. Posadki so naročili, da izklopi mikrofone in kamere. Navodila naj bi prišla neposredno iz Schumacherjevega najožjega kroga. Ob prihodu na prizorišče so območje nemudoma zavarovali. Dostop do poškodovanega nemškega šampiona je bil dovoljen le reševalcem in družinskim članom. Cilj je bil preprečiti uhajanje informacij in zaščititi zasebnost enega od najprepoznavnejših športnikov na svetu.

Vedel je, da ga častijo skoraj kot boga

Zdajšnji pilot civilne zaščite v Grenoblu je priznal, da tedaj ni bil velik privrženec formule 1. Schumacher je bil zanj predvsem le še en hudo poškodovani človek, ki je potreboval nujno pomoč. Kljub temu se je zavedal razsežnosti dogodka. »Podzavestno je bil pritisk seveda prisoten. Vedel sem, da ga ljudje častijo skoraj kot boga,« se je spominjal Dainese.

Schumacherja so na kraju nesreče namestili v vakuumsko nosilo in ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Grenoblu. Med poletom je v kabini vladala popolna tišina. »Nismo postavljali vprašanj, nismo govorili. Vsak je bil zatopljen v svoje misli,« je opisal pilot.

Schumacherjeva nesreča ostaja sicer eden od najbolj pretresljivih dogodkov v športu, podrobnosti o njegovem zdravstvenem stanju pa ostajajo skrbno varovana družinska skrivnost.