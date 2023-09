Po veliki vrnitvi srčni Slovenci danes v boj za Rim

V nadaljevanju preberite:

Slovenska odbojkarska reprezentanca je bila v skupinskem delu evropskega prvenstva zelo prepričljiva. Oddala je le en niz, v osmini finala proti Turčiji pa so se fantom zatresle roke. Po zaostanku z 0:2 v nizih so bili na robu prepada, a so s srčnostjo in nepopustljivostjo vendarle slavili zmago s 3:2 in napredovali v četrtfinale. Danes (16.30) bodo morali za preboj med najboljša štiri moštva in pot v Rim streti Ukrajino.

Najboljšo odbojko so doslej izbranci Gheorgheja Cretuja prikazali, ko so bili na papirju v podrejenem položaju. Kot branilci srebrne kolajne z EP 2021 prav velikokrat tega »privilegija« letos ne bodo imeli, tako je bilo tudi v osmini finala, ko jim je nasproti stala Turčija. Gonilna sila zasedbe, ki jo vodi nekdanji slovenski selektor Alberto Giuliani, je bil naturalizirani Bošnjak Adis Lagumdžija (32 točk), pri 24 letih že eden od najboljših korektorjev na svetu.