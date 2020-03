Po vrnitvi z vseh koncev sveta so se znašli v vrtincu negotovosti

Peter Kauzer je pred štirimi leti osvojil srebrno kolajno na OI, pot v Tokio si mora še prislužiti. FOTO: Tomi Lombar

Kauzer kos tudi požarom

Ljubljana – Po dolgem izjemnih uspehov iz prejšnje sezone, med katerimi so prednjačili zlata kolajnamed kajakašicami in bronastamed kanuisti na svetovnem prvenstvu ter naslov evropskega prvaka kanuista Benjamina Savška, so se slovenski slalomisti na divjih vodah zavzeto pripravili na olimpijsko sezono. Toda koledar tekmovanj je zaradi grožnje koronavirusa na majavih temeljih.Prvi izbirni tekmi za sestavo reprezentance so že premestili v Slovenijo iz italijanske Ivree, ki bi morala gostiti še uvodno tekmo svetovnega pokala, negotovost spremlja tudi prireditelje evropskega prvenstva, ki bi moralo biti od 15. do 17. maja v Londonu. »Vse je zraku, saj se razmere spreminjajo vsak dan. Za konec maja načrtujemo prvi trening v Tokiu, zato pričakujemo, da se bodo okoliščine do tedaj umirile in da bodo lahko olimpijske igre pripravili po načrtu. Strokovni svet naše zveze bo še enkrat prečesal možnosti za pravično sestavo reprezentance, s katero bi dobili štiri udeležence OI; po enega v vsaki disciplini. Prvi kriterij so bili dosežki na lanskem svetovnem prvenstvu, drugi bo seštevek štirih internih izbirnih tekem, tretji pa letošnje evropsko prvenstvo,« poudarja direktor Kajakaške zveze SlovenijeV praksi Eva Terčelj »vodi z 1:0« proti, ki je izgubila lansko sezono zaradi poškodbe rame, in Luka Božič z enakim rezultatom proti Benjaminu Savšku. Kajakašbi moral v Tokiu braniti srebrno kolajno iz Ria 2016, a zaradi spodrsljaja na SP zaostaja za, pri kanuistkah pa je olimpijsko kvoto priveslala, vendarše ni rekla zadnje besede. Vsi se zavedajo, da jih glavni del naloge šele čaka.»Smo predstavniki športa na odprtem, zato verjamemo, da se bodo tekmovanja normalno odvijala. Glavni del priprav je za nami, sam lahko rečem, da sem jih odlično opravil, čeprav še nisem imel pravih primerjav, kako hiter sem,« meni Luka Božič, ki še zdaleč ne meni, da je z eno nogo na OI.»V Italiji sem vadila decembra, ko še ni bilo težav, glavni del zimskih priprav pa sem opravila v Londonu in Združenih arabskih emiratih. Zaradi poznejših zapletov moramo vsi iskati nadomestne rešitve. V glavnem vadimo v Tacnu, kjer pa še niso do konca zgradili nove zapornice, zato moramo izpustiti zgornji del proge. Vse skupaj nas sili k prožnosti, a je po svoje dodaten izziv. Prednosti v internih kvalifikacijah nimam prav veliko, zato se nanjo ne zanašam, tudi letos bo morala redno prikazovati dobre nastope,« razmišlja Eva Terčelj.Razloge za optimizem ima tudi Peter Kauzer, ki pri 36 letih pričakuje sezono kot izkušen veteran. Tako kot v prejšnjih zimah je bil na daljših pripravah v Avstraliji: »Menim, da sem jih lahko še bolje izkoristil kot lani, ko sem prebolel pljučnico, pa tudi tamkajšnji požari niso vplivali na naš trening. Prvi mesec sem veliko treniral s svetovnim prvakom, kar mi je zagotovo koristilo, nato pa so se mi pridružili še drugi, med njimi Beni Savšek. V vadbo sem vnesel nekaj novosti, da mi ne bi bilo dolgčas po vseh teh letih, težko pa bi tudi zdržal toliko treninga kot pred osmimi leti. Pa čeprav se sicer počutim, kot da bi imel 25 let. Še vedno imam iskrice v očeh, ko sedem v kajak, leta so zgolj številke.«