Po vseh uspehih bi rad doživel še, kako je, ko postaneš tudi svetovni prvak (VIDEO)

Matej Žagar ima kar 18 naslovov državnega prvaka v spidveju.

V članski konkurenci je bil dvakrat evropski prvak (2004 in 2008).

V točkovanju za svetovno prvenstvo je bil najboljši leta 2014, ko je bil peti.



S kolesom tudi do 90 kilometrov na dan

Matej Žagar (v ospredju) že komaj čaka, da spet zajaha svojega »jeklenega konjička«. FOTO: Jože Suhadolnik

5

zmag je Matej Žagar že dosegel na dirkah za svetovno prvenstvo.



Ob prihodu v Lublin bo moral v karanteno

S svojimi najmlajšimi navijači. FOTO: Team Žagar

Ljubljana – Z naskokom najboljši slovenski spidvejistbo že kmalu spet zagnal svoj tekmovalni motor. Čez dober mesec bodo namreč poljski prireditelji prižgali zeleno luč za štart svoje elitne lige, v kateri je 37-letni dirkač iz Črne vasi na ljubljanskem Barju zdaj član kluba Motor Lublin.»Organizatorji si ne morejo več privoščiti, da ne bi dirkali. Enako velja tudi za nas spidvejiste; vsi imamo pač svoje ekipe,« je pojasnil Žagar ter se v isti sapi zahvalil vsem zvestim pokroviteljem in Slovenski vojski, po zaslugi katere ima redni prihodek. Letos ni imel še nobene dirke, z motorjem je opravil le en trening, ki ga je tik pred uvedbo strogih ukrepov proti širitvi novega koronavirusa odpeljal na stezi v Goričanu.»Mehaniki so ravno oprali motor, ko smo izvedeli, da bodo zaprli meje. Zato smo hitro pospravili vse skupaj in se na vrat na nos vrnili domov,« se je spomnil »bega« iz Hrvaške. Odtlej je bil bolj ali manj ves čas doma. »Okrog hiše delo leži na vsakem koraku. Lahko ga vidiš in se ga lotiš, lahko pa ga tudi prezreš in greš mimo. No, pri nas je zdaj okolica končno takšna, kakršna naj bi bila,« je razkril, kako se je zamotil med karanteno.Z različnimi deli je vzdrževal telesno pripravljenost, za dušo pa se je z motorjem vozil okrog hiše. Medtem je čakal na informacije iz Poljske in jih slednjič tudi dočakal. »Ekstraliga se bo začela 12. junija, dirkali bomo pred praznimi tribunami, vse preizkušnje, ki jih bomo imeli vsak vikend do 11. oktobra, pa bo prenašala televizija. Pravijo, da bo lahko na štadionu zgolj 50 ljudi, vsak dirkač pa bo imel lahko le po enega mehanika. Jaz imam sicer tri; eden mi bo pomagal na dirki, druga dva bosta pripravljala motor(je),« je Žagar poudaril, da zaradi virusne krize ne bo nikogar odpustil.V novem klubu, h kateremu je prestopil po koncu lanske sezone, se počuti odlično. »Vozil sem že za različne ekipe, še nobena pa ni bila tako organizirano kot Motor Lublin. Potem ko so se predlani po več letih spet prebili v elitno poljsko ligo, v kateri so bili lani šesti, imajo zdaj velike apetite in merijo na 'play-off'. Da mislijo resno, so vodilni možje pokazali tudi z izbiro pripravljalnega tabora, ki smo ga imeli februarja v Calpeju,« je povedal in pristavil, da je v Španiji, kjer so večinoma kolesarili, zares užival.»Bilo je res dobro. Na dan smo po nadvse razgibanih cestah prevozili tudi 90 kilometrov. Če sem dolgo govoril, da me kolesa brez motorja sploh ne zanimajo, me je zdaj kolesarjenje spet močno pritegnilo. Prvič sem od blizu videl tudi profesionalne kolesarske ekipe, med katerimi pa ni bilo tiste od, ki je z izjemnimi uspehi umestil Slovenijo na svetovni zemljevid,« je zasavski as naredil vtis tudi na 18-kratnega državnega prvaka v spidveju, ki bi ga zelo zanimalo enkrat sesti tudi na specialko vrhunskega profesionalnega kolesarja.Kdaj se bo začelo letošnje svetovno prvenstvo v spidveju, se mu niti sanja ne. »Vsakih 14 dni se slišim z direktorjemin v tem času na koledarju vsakič prečrtajo eno (po VN Nemčije so včeraj odpovedali oz. preložili še VN Češke – op. p.). Koliko jih bo ostalo, je še uganka, dejstvo pa je, da ne bodo izpeljali celotnega sporeda,« je napovedal pred včerajšnjim odhodom v Lublin, kjer si je najel stanovanje, v katerem bo preživel dvotedensko karanteno.Po njej bo moral opraviti test na koronavirus, nakar bo imel na voljo dva tedna treningov za pripravo na štart ekstralige. Ker bo v Lublinu sam, torej brez družine, zanj zagotovo ne bo idealno. Zato je poskušal v minulih tednih kar najbolje izkoristiti dragoceni čas v družbi svojih najdražjih.»'Mali' se je vozil z gokartom, ki pa se ga je hitro naveličal, češ da je motor boljši. Še dobro; manj koles, manj problemov,« se je pošalil in na vprašanje, ali se bo zdaj sedemletni sin podal po njegovih stopinjah, odvrnil, da nihče ne ve, kaj bo prinesel čas. V nič ga ne bo silil, če se bo odločil za spidvej, pa ga bo seveda podpiral. Kakor tudi njega očeV svetovnem prvenstvu je petkrat okusil slast zmage, prvič leta 2014 v Tampereju na Finskem. »Preprosto nimam besed, s katerimi bi opisal občutke, ki te prevevajo ob osvojitvi prvega mesta. Rad bi še doživel, kako je, ko postaneš svetovni prvak,« je še razkril svoj zadnji veliki športni cilj. »Ko bom izkusil tudi to, pa bom končal kariero ...«