Po Wimbledonu odpadel še spektakel v golfu

London - Po odpovedi Wimbledona je Otok ostal še brez enega kultnega športnega dogodka – odprtega britanskega prvenstva v golfu. Ta bi moral biti letos že 149., toda prireditelji so že sporočili, da s spektaklom med 16. in 19. julijem ne bo nič, saj se koronavirus še ni ustavil, ni pa nikakršnega zagotovila, kdaj se bo stanje umirilo.



Proračun tekmovanja znaša 10,75 milijona dolarjev, turnir sodi med štiri najbolj pomembne v svetu golfa, je edini, ki ga ne igrajo na ameriških zelenicah. V štirih dneh se zbere na jugozahodu Anglije v Royal St. George's Clubu prek 250.000 gledalcev. Zanimivo, da turnirjev v ZDA (Masters v Augusti, prvenstvo PGA v San Franciscu, odprto prvenstvo ZDA v Mamaronecku v deželi New York) za letos še niso odpovedali, napovedujejo pa nove datume. Tako so iz vodstva OP ZDA že sporočili, da bi namesto tradicionalnega junijskega termina lahko organizirali ta turnir v drugi polovici septembra.