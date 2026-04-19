Niti poročnica oboroženih sil ni mogla ustaviti Metke Lobnik

V slovenskem taboru so prav zadnji dan 75. evropskega prvenstva v judu vendarle dočakali tako želeno kolajno. Z njo je navdušila Metka Lobnik, ki si je v kategoriji do 78 kilogramov izbojevala tretje mesto. Na poti do svojega doslej največjega uspeha je včeraj v Tbilisiju nanizala tri zmage in doživela le en poraz. Metkin podvig ima še toliko večjo težo, če vemo, da je bil njen nastop v glavnem mestu Gruzije zaradi nedavne poškodbe zadnje stegenske mišice zelo vprašljiv.

Lobnikova je – tako kot, denimo, v petek petouvrščena Kaja Kajzer (do 63 kg) – najprej nanizala dve zanesljivi zmagi. Potem ko je bila v uvodnem krogu prosta, je v drugem upravičila vlogo favoritinje proti 19-letni Čehinji Marie Košnarovi. Mlado tekmico je 53 sekund pred koncem dvoboja ujela v končni prijem, v katerem jo je zadržala dvajset sekund za zmago z iponom.