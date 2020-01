Po zlati Kaji na zmagovalnem odru tudi bronasti Martin (VIDEO)

Pogačnikova sedma, Leškijeva deveta

Tel Aviv – Le dan po velikem zmagoslavju(do 57 kg), še ne 20-letne judoistke Bežigrada, se je na uvodnem letošnjem turnirju za svetovni pokal v judu na zmagovalni oder povzpel tudi njen klubski kolega. Ljubljanski borec se je po petih zmagah in enem porazu na veliki nagradi Izraelu ovenčal z bronasto kolajno v kategoriji do 73 kilogramov.Hojak je tekmovanje v Tel Avivu začel odlično. Z iponi je po vrsti premagal Monačana(10:0), Avstrijca(10:0), Južnokorejca(10:0) in Tadžikistanca(10:0). V polfinalu je moral nato Martin priznati premoč italijanskemu zvezdniku(0:10), olimpijskemu prvaku iz Ria de Janeira v kategoriji do 66 kilogramov, nakar je v dvoboju za tretje mesto ugnal njegovega rojaka(10:0).(do 70 kg) je po zmagah nad Danko(10:0) in Nemko(7:0) ter porazih s Španko(0:10) in Kanadčanko slovenskega rodu(0:7) zasedla sedmo mesto,(do 63 kg) pa je po zmagi nad Nizozemko(10:0) in porazu z Južnokorejko(10:0) pristala na devetem mestu.Jutri bosta Slovenijo na turnirju za veliko nagrado v Izraelu, kjer moči meri 547 judoistov iz 83 držav, zastopala še(do 78 kg) in(nad 100 kg).