    Drugi športi

    Mile Aćimović: Delaj na slabostih, ne boj se kritike, ohrani užitek v igri

    V zadnji epizodi prve sezone podkasta Junaki športa nas je obiskal nekdanji reprezentant Mile Aćimović
    Mile Ačimović in Marisa Kompan FOTO: Marko Feist
    Galerija
    Mile Ačimović in Marisa Kompan FOTO: Marko Feist
    Nejc Grilc
    3. 2. 2026 | 12:01
    5:11
    A+A-

    V podkastu, ki ga ustvarjata medijska hiša Delo in gibanje Plazma Športne igre mladih, so mladi dobili priložnost, da neposredno vprašajo enega najvidnejših obrazov slovenskega nogometa, kako se gradi kariera. Gost je bil nekdanji reprezentant Mile Aćimović, danes direktor reprezentanc pri NZS, sogovornica pa nadarjena nogometašica Marisa Kompan (10), ki trenira nogomet v klubu ŽNK Primorje Ajdovščina.

    image_alt
    Legendarni as Maribora brez postelje in hrane, v mislih pa Romario

    Pogovor se je začel pri osnovah: zakaj sploh nogomet? Marisa je brez ovinkarjenja odgovorila, da zaradi družbe, žoge in občutka, da se na treningu vedno nekaj dogaja. Aćimović je prikimal – tudi sam je v igro padel skoraj naravno, saj je bil nogomet del družinske vsakdanjosti. »Prvo ali drugo darilo, ki sem ga dobil, je bila žoga,« je dejal in poudaril, da nikoli ni imel natančnega načrta za kariero. Nogomet je igral povsod: na telovadbi, med odmori, doma, na ulici. Ne zaradi ciljev, temveč zaradi veselja.

    V podkastu Junaki športa, ki ga ustvarjata medijska hiša Delo in gibanje Plazma Športne igre mladih, želimo mladim športnikom odgovoriti na vprašanja, kako naj vadijo, se prehranjujejo in pristopajo k svojemu športu, da bodo uspešni kot njihovi idoli. Vprašanja uveljavljenim športnikom zastavljajo prav mladi upi. V prvi sezoni podkasta smo se osredotočili na nogomet, v njej pa sodeluje osem znanih slovenskih nogometašev.

    Prav v tem vidi ključ uspeha. Ambicije, pogodbe in ocenjevanja pridejo pozneje, pravi Aćimović, a brez pristne ljubezni do igre ne gre. »Nihče mi ni mogel vzeti žoge. In še danes, pri skoraj 50 letih, grem igrat nogomet, ko le lahko.«

    »Ne boj se kritike in ohrani užitek v igri«

    Poseben del pogovora je bil posvečen reprezentanci. Občutek ob prvem oblačenju državnega dresa je Aćimović opisal kot nekaj edinstvenega – srečanje z najboljšimi, ki si jih prej gledal od daleč, nato pa so nenadoma tvoji soigralci. Najmočnejši spomini ostajajo ob uvrstitvi Slovenije na evropsko in svetovno prvenstvo, a tudi znameniti gol iz sredine igrišča proti Ukrajini, ki ga spremlja še danes.

    Pogovarjala sta se nekdanji nogometni velemojster Mile Aćimović in nadarjena Marisa Kompan iz ŽNK Primorje, pogovor je vodil Nejc Grilc. FOTO: Marko Feist
    Pogovarjala sta se nekdanji nogometni velemojster Mile Aćimović in nadarjena Marisa Kompan iz ŽNK Primorje, pogovor je vodil Nejc Grilc. FOTO: Marko Feist

    A pot ni bila brez dvomov. V mladih letih so mu očitali, da ni dovolj telesno pripravljen. Kritike je poslušal, a se z njimi ni obremenjeval. »Verjel sem vase in delal po svoje,« je povedal in mladim svetoval, naj najdejo ravnotežje med poslušanjem trenerjev in zaupanjem vase. Krize pridejo – pri njem okoli 15. leta –, a pomembno je, kdo ti takrat stoji ob strani. Zanj sta bili to mama in sestra.

    image_alt
    Starši, ne pritiskajte na otroke. Naj igrajo zaradi ljubezni

    Dotaknili smo se poškodb, prehrane in sodobnega nogometa, v katerem nič več ni mogoče skriti: treningi se snemajo, igralce spremljajo podatki, analize in nutricionisti. »Danes klub ve vse o tebi. A ko zapreš vrata slačilnice, moraš misliti samo na eno stvar – zakaj si tam.«

    Delaj na svojih slabostih, ne boj se kritike

    Ko je beseda nanesla na tujino, je bil Aćimović jasen: najlepše mu ni bilo tam, kjer je bilo najbolj bleščeče, ampak tam, kjer je igral. London in Tottenham sta mu dala izkušnjo, Lille pa srečo. »Meni je bila v Londonu vzeta igra, in to me je bolelo bolj kot karkoli drugega.«

    Mile Ačimović FOTO: Marko Feist
    Mile Ačimović FOTO: Marko Feist

    Posebej dragocen je bil Aćimovićev poudarek psihološke plati nogometa, ki pogosto odloča tam, kjer se razlike v kakovosti zabrišejo. Mladi se morajo naučiti živeti z dejstvom, da ne bodo vedno igrali, da bodo kdaj kritizirani ali prezrti.

    image_alt
    Adam Gnezda Čerin: Združili smo cel narod, to bi rad še kdaj doživel

    »Včasih te v enem klubu ne vidijo, v drugem se razigraš. Pravila ni,« je dejal in dodal, da je pomembno ostati stabilen in iskren do sebe. Sam je zavestno izboljševal slabosti – šibkejšo levo nogo in igro z glavo – tudi zunaj treningov. »Ni ti treba biti popoln, moraš pa vedeti, kaj ti manjka, in imeti pogum, da to vadiš.« Prav ta notranja disciplina in potrpežljivost po njegovem ločita tiste, ki obstanejo, od tistih, ki ob prvih ovirah odnehajo.

    Za konec je mladim položil na srce preprost nasvet: delaj na svojih slabostih, ne boj se kritike in ohrani užitek v igri. »Igra je vedno 11 na 11. Vse ostalo se da naučiti.«

    Več iz teme

    Milenko AćimovićPodkast Junaki športaPlazma športne igre mladihMarisa Kompan

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

