Mile Aćimović: Delaj na slabostih, ne boj se kritike, ohrani užitek v igri

V podkastu, ki ga ustvarjata medijska hiša Delo in gibanje Plazma Športne igre mladih, so mladi dobili priložnost, da neposredno vprašajo enega najvidnejših obrazov slovenskega nogometa, kako se gradi kariera. Gost je bil nekdanji reprezentant Mile Aćimović, danes direktor reprezentanc pri NZS, sogovornica pa nadarjena nogometašica Marisa Kompan (10), ki trenira nogomet v klubu ŽNK Primorje Ajdovščina.

Pogovor se je začel pri osnovah: zakaj sploh nogomet? Marisa je brez ovinkarjenja odgovorila, da zaradi družbe, žoge in občutka, da se na treningu vedno nekaj dogaja. Aćimović je prikimal – tudi sam je v igro padel skoraj naravno, saj je bil nogomet del družinske vsakdanjosti. »Prvo ali drugo darilo, ki sem ga dobil, je bila žoga,« je dejal in poudaril, da nikoli ni imel natančnega načrta za kariero. Nogomet je igral povsod: na telovadbi, med odmori, doma, na ulici. Ne zaradi ciljev, temveč zaradi veselja.

Prav v tem vidi ključ uspeha. Ambicije, pogodbe in ocenjevanja pridejo pozneje, pravi Aćimović, a brez pristne ljubezni do igre ne gre. »Nihče mi ni mogel vzeti žoge. In še danes, pri skoraj 50 letih, grem igrat nogomet, ko le lahko.«

»Ne boj se kritike in ohrani užitek v igri«

Poseben del pogovora je bil posvečen reprezentanci. Občutek ob prvem oblačenju državnega dresa je Aćimović opisal kot nekaj edinstvenega – srečanje z najboljšimi, ki si jih prej gledal od daleč, nato pa so nenadoma tvoji soigralci. Najmočnejši spomini ostajajo ob uvrstitvi Slovenije na evropsko in svetovno prvenstvo, a tudi znameniti gol iz sredine igrišča proti Ukrajini, ki ga spremlja še danes.

Pogovarjala sta se nekdanji nogometni velemojster Mile Aćimović in nadarjena Marisa Kompan iz ŽNK Primorje, pogovor je vodil Nejc Grilc. FOTO: Marko Feist

A pot ni bila brez dvomov. V mladih letih so mu očitali, da ni dovolj telesno pripravljen. Kritike je poslušal, a se z njimi ni obremenjeval. »Verjel sem vase in delal po svoje,« je povedal in mladim svetoval, naj najdejo ravnotežje med poslušanjem trenerjev in zaupanjem vase. Krize pridejo – pri njem okoli 15. leta –, a pomembno je, kdo ti takrat stoji ob strani. Zanj sta bili to mama in sestra.

Dotaknili smo se poškodb, prehrane in sodobnega nogometa, v katerem nič več ni mogoče skriti: treningi se snemajo, igralce spremljajo podatki, analize in nutricionisti. »Danes klub ve vse o tebi. A ko zapreš vrata slačilnice, moraš misliti samo na eno stvar – zakaj si tam.«

Delaj na svojih slabostih, ne boj se kritike

Ko je beseda nanesla na tujino, je bil Aćimović jasen: najlepše mu ni bilo tam, kjer je bilo najbolj bleščeče, ampak tam, kjer je igral. London in Tottenham sta mu dala izkušnjo, Lille pa srečo. »Meni je bila v Londonu vzeta igra, in to me je bolelo bolj kot karkoli drugega.«

Mile Ačimović FOTO: Marko Feist

Posebej dragocen je bil Aćimovićev poudarek psihološke plati nogometa, ki pogosto odloča tam, kjer se razlike v kakovosti zabrišejo. Mladi se morajo naučiti živeti z dejstvom, da ne bodo vedno igrali, da bodo kdaj kritizirani ali prezrti.

»Včasih te v enem klubu ne vidijo, v drugem se razigraš. Pravila ni,« je dejal in dodal, da je pomembno ostati stabilen in iskren do sebe. Sam je zavestno izboljševal slabosti – šibkejšo levo nogo in igro z glavo – tudi zunaj treningov. »Ni ti treba biti popoln, moraš pa vedeti, kaj ti manjka, in imeti pogum, da to vadiš.« Prav ta notranja disciplina in potrpežljivost po njegovem ločita tiste, ki obstanejo, od tistih, ki ob prvih ovirah odnehajo.

Za konec je mladim položil na srce preprost nasvet: delaj na svojih slabostih, ne boj se kritike in ohrani užitek v igri. »Igra je vedno 11 na 11. Vse ostalo se da naučiti.«