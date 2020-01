FOTO:Podkrajšek za zmago nad zverjo iz BiH pustil srce v kletki, Nedoh kakor McGregor

Zlatko Mahić (levo) in Mohammed Shahid (desno) sta Luki Podkrajšku predala šampionski pas združenja WFC v težki kategoriji. FOTO: WFC



Zmago posvetil Oslakoviču: »Roki, počivaj v miru!«

Jakob Nedoh je že po dobri minuti nokavtiral Srba Žarka Sedoglavića. FOTO: WFC



Že preden je vstopila v kletko, je vedela, da bo zmagala

Monika Kučinič (desno) je z odliko prestala ognjeni krst v mešanih borilnih športih. FOTO: WFC

Za prepričljivo zmago nad Hrvatom Tončijem Peruškom si je glasen aplavz prislužil tudi Bojan Kosednar (desno). FOTO: WFC

Poleti na Kongresnem trgu?

Nad prireditvijo v Tivoliju ni skrival navdušenja niti Mohammed Shahid , predsednik združenja Brave FC, ki je sicer v lasti bahrajnskega šejka Khalida bin Hamada Al Khalife . »Ni mogel verjeti, kakšen spektakel smo postavili na noge s tako malo ljudmi in tako majhnim proračunom. Kot je dejal, bi bilo pri njih vse skupaj bistveno dražje,« je zaupal Zlatko Mahić , prvi mož organizacije WFC , ki se je nedolgo tega povezal z Brave FC. »Tako zelo je bil navdušen, da si želi podobno prireditev poleti izvesti še na Kongresnem trgu v Ljubljani, pri čemer je obljubil, da bo vsem, ki si bodo želeli ogledati obračune, kupil vstopnice,« je še razkril Mahić .



Ljubljana – Ljubitelji (mešanih) borilnih športov, ki so se predvčerajšnjim zvečer odpravili v halo Tivoli na spektakel WFC 24 Brave CF 34 ali so si razburljive obračune iz dvorane pod Rožnikom ogledali pred televizijskimi zasloni, so zagotovo prišli na svoj račun. Tokrat verjetno (večjih) pripomb niso imeli niti najzahtevnejši kritiki, ki vselej in povsod iščejo dlako v jajcu.»V skoraj petnajstih letih, kolikor se borim kot profesionalec, sem prepotoval in videl velik del sveta, sodeloval sem na številnih prireditvah, vendar še nikjer se nisem počutil tako dobro kot pri vas,« je prirediteljem z neutrudnimna čelu polaskal 36-letni Američan(21 zmag, devet porazov), pred leti prvak po različici Bellator, ki je v izjemno taktičnem dvoboju bantamske kategorije (do 56 kg) z deljeno sodniško odločitvijo (2:1) premagal Rusa(šest zmag, en poraz).Podobno izenačen je bil tudi zadnji obračun težkokategornikov(štiri zmage, brez poraza) in(pet zmag, štirje porazi) iz BiH, na veselje več tisoč gledalcev, ki so glasno vzklikali »Luka, Luka«, pa se je točkovne zmage z 2:1 (29:28, 28:29 in 29:28) in največjega skalpa doslej veselil 30-letni borec iz Šmartnega pri Litiji. S tem podvigom si je »LP«, pod to kratico ustvarja glasbo, izbojeval tudi šampionski pas v kraljevski kategoriji združenja WFC.»Viktor si vsekakor zasluži vse spoštovanje, je namreč prava zver oziroma res huda žival,« je svojega tekmeca pohvalil Podkrajšek, ki je v tivolski kletki dal vse od sebe. Četrto zaporedno profesionalno zmago je nekdanji obetavni rokometaš posvetil svojemu očetu, ki bo v kratkem praznoval rojstni dan.Kako brutalni znajo biti mešani borilni športi, je na lastni koži občutil Srb(dve zmagi, en poraz). Veliki slovenski up(tri zmage, en poraz) je namreč z njim opravil podobno hitro kakor 16 ur prej irski zvezdnikv Las Vegasu z Američanom. Obračuna v lahko-težki kategoriji (do 93 kg) je bilo namreč konec že po pičlih 78 sekundah, ko je 23-letni Primorec močno stresel tekmeca z desnim direktom in ga poslal na tla, kjer ga je še nekajkrat zadel z levim krošejem.Sedoglavić je potreboval več minut, preden je prišel k sebi. In že od daleč je bilo videti, da mu ni bilo jasno, kaj se (mu) je zgodilo. »Trdo delo se je izplačalo, zmago pa posvečam. Roki, počivaj v miru!« se je Nedoh spomnil nadarjenega judoista in borca, ki je septembra lani mnogo prezgodaj – pri komaj 18 letih – odšel s tega sveta.Američan(sedem zmag, dva poraza), ki o sebi pravi, da je najboljši na svetu v srednji kategoriji (do 84 kg), je po hitrem postopku opravil z Brazilcem(13 zmag, en neodločen izid, 11 porazov), izkušeni Hrvat(38 zmag, 35 porazov) pa je po veliki napaki in posledični vdaji že v prvi rundi izgubil svoj 73. dvoboj (!) s Francozom(pet zmag, brez poraza).Ognjeni krst v MMA je z odliko prestala Senovčanka(do 53 kg), ki se je v slogu svojega vzdevka »pitbull« lotila Francozinjein zmagala po soglasni sodniški odločitvi s 3:0 (30:23, 30:27 in 30:25). »Že preden sem stopila v kletko, sem se počutila kot zmagovalka. Čeprav sem pričakovala trdo borbo in jo tudi dočakala, me je nasprotnica presenetila,« je priznala Kučiničeva, ki je s svojo predstavo znova navdušila vse po vrsti.Glasen aplavz si je prislužil tudi naš najbolj izkušeni profesionalni borec(do 77 kg), ki je tik pred koncem prve runde prisilil k vdaji Hrvata(pet zmag, devet porazov). »Najprej bi se rad zahvalil tekmecu, da je pred tremi tedni sprejel borbo z menoj. To je bilo od njega krvavo pogumno,« je po 12. zmagi (ob 13 porazih) poudaril 36-letni Ljubljančan.(deset zmag, en neodločen izid, deset porazov) je v slovenskem obračunu (do 84 kg) v drugi rundi strl odpor(ena zmaga, en poraz),(pet zmag, pet porazov) pa je moral po dostojnem odporu v kategoriji do 70 kg priznati premoč še neporaženemu Avstrijcu(osem zmag).