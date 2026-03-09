Pogačar leto začel z zmago, AC Milan premagal Inter (FOTO)

Galerija

Tadej Pogačar je še sedmo leto zapored sezono začel z zmago, znova je bil najboljši na novodobni klasiki Strade Bianche. Na belih cestah je tokrat bežal 79 km in se veselil rekordne četrte zmage. V četrtek je poziral ob posebnem spomeniku, saj je dobil posvetilo zaradi lanske tretje zmage na tem prizorišču. Tokrat je na dirki, ki se začenja in končuje v Sieni, ponovil svojo prevlado in se veselil rekordne četrte zmage. FOTO: Marco Bertorello/Afp