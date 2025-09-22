Pogačar za 1,66 sekunde ob kolajno, Oblak na Anfieldu prejel 2 gola (FOTO)

Galerija

Na kultnem Anfieldu sta se v prvem krogu ligaškega dela Lige prvakov pomerila Liverpool in Atletico Madrid. Hitro po začetku tekme sta za domačine zadela Andy Robertson in Mohamed Salah, tik pred odhodom na odmor pa je zaostanek znižal Marcos Llorente, ki je nato v 81. minuti z odličnim strelom izenačil izid. Da je zmaga ostala doma, je v 92. minuti z nebeškim skokom poskrbel kapetan Virgil van Dijk. Foto: Oli Scarff/Afp