Pogi na podiumu, Zahovič in Milanič ponovno združila moči (FOTO)

Pregled najboljših športnih fotografij zadnjega tedna po izboru uredništva Delo.si.
Galerija
Tadej Pogačar je v velikem slogu dobil tudi zadnjo etapo na Dirki po Švici, ki je kar trikrat prečkala zahtevni vzpon Col de la Croix. Zadnjega ubežnika Lennyja Martineza je ujel slab kilometer pred ciljem. FOTO: Harold Cunningham/Afp
Izbor najzanimivejših utrinkov iz sveta športa, ki so po svetu nastali v preteklem tednu.
Knicksi prvaki lige NBA, Carolina prvak lige NHL (FOTO)
Zverev in Andrejeva na OP Francije z uspehom kariere (FOTO)
Komentarji