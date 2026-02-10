  • Delo mediji d.o.o.
Pogrešali smo naše vodilne ase

Pedagoška fakulteta v Ljubljani je gostila državno prvenstvo v pospešenem in hitropoteznem šahu.
Na državnem prvenstvu je bilo živahno, čeprav udeležba ni bila popolna.
Na državnem prvenstvu je bilo živahno, čeprav udeležba ni bila popolna.
Darja Kapš
10. 2. 2026 | 07:00
3:32
Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani so priredili državno prvenstvo v pospešenem in hitropoteznem šahu. Letos je v ekipni konkurenci nastopilo kar 56 ekip, v posamičnih preizkušnjah pa 118 udeležencev iz vse Slovenije. Žal pa tekmovanje v primerjavi z letom 2024, ko je bilo prvenstvo prav tako v Ljubljani, ni pritegnilo najboljših slovenskih šahistk in šahistov.

Uvodno dejanje tridnevnega programa sta bili posamični prvenstvi v najhitrejši disciplini, hitropoteznem šahu. Pri članih so med 99 udeleženci nastopili nekateri velemojstri, nekdanji heroji slovenske reprezentance (Mihaljčišin, Mohr, Tratar in Šebenik). Končni vrstni red v odprti konkurenci je bil že po običaju negotov do samega konca, kjer je zaradi boljših dodatnih kriterijev državni prvak postal izkušeni velemojster Adrian Mihaljčišin (ŽŠK Maribor Poligram). Drugo mesto je osvojil Maksim Goroškov (TAJFUN – ŠK Ljubljana), bron pa si je z priigral Nejc Herega (ŠK Branik Maribor). Pri članicah je med devetnajstimi šahistkami zanesljivo slavila mednarodna mojstrica Lara Janželj (ŠK IG) z 10 točkami pred drugo uvrščeno nadarjeno mladinko Anjo Beber (ŠK Postojna) in tretje uvrščeno Nušo Hercog (Celjski ŠK). Najboljši seniorji v hitropoteznem šahu so postali Adrian Mihajlčišin, Georg Mohr (ŠK Bobby Fischer) in Marjan Črepan, pri seniorkah pa Simona Orel Mušič (Društvo Tomo Zupan) in Simona Novak (Celjski ŠK).

Tekmovanje v primerjavi z letom 2024, ko je bilo DP prav tako v Ljubljani, ni pritegnilo najboljših slovenskih šahistk in šahistov.

V soboto so se zvrstila ekipna prvenstva. Hitropotezni ekipni prvaki so postali šahisti TAJFUN – ŠK Ljubljana, drugo mesto je zasedel ŽŠK Maribor Poligram, tretji je postal ŠK Branik Maribor 1. Pri članicah so naslov ekipnih hitropoteznih prvakinj osvojile šahistke ŠK Postojna, drugo mesto so zasedle članice ŽŠK Maribor Poligram, tretje pa ŠD Domžale. Ekipni državni prvak v pospešenem šahu v odprti konkurenci je postala mlada in uigrana ekipa Celjskega ŠK, srebrni je postal ŠK Branik Maribor in bronasti ŠK Kostak Krško. V ženski konkurenci je ekipni naslov zasluženo odšel ŠD Domžale, druge so po porazu proti končnim zmagovalkam postale članice ekipe ŽŠK Maribor Poligram, tretje pa šahistke ŠK Postojna.

V nedeljo so se šahisti pomerili še v posamičnem delu pospešenega šaha. V odprti kategoriji je nastopilo 78 igralcev, v ženski pa 20. Državni pospešeni prvak pri članih je postal mednarodni mojster Pierre Barbot (ŠK Ig), drugo mesto je z lepo igro osvojil mladi evropski podprvak do 16 let Jernej Kozlovič, tretje pa Rudi Olenik Čampa (oba TAJFUN – ŠK Ljubljana). Pri članicah je vnovično zlato osvojila Lara Janželj (ŠK Ig), sledili sta ji Ivana Hreščak (ŠK Postojna) na drugem in Klara Vidmar (Celjski ŠK) na tretjem mestu. Najboljši seniorji v pospešenem šahu so postali Dušan Čepon (ŠK Postojna), Miran Rolih (ŠK Rimex Ilirska Bistrica) in Metod Logar (Društvo Tomo Zupan), najboljše seniorke pa sta znova postali Simona Orel Mušič in Simona Novak. Na stopničkah se jima je kot tretja pridružila še Katarina Debevec (ŠD Piran).

šahdržavno prvenstvohitropotezni šah

