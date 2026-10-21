Pohod Laure Unuk

Le nekaj dni po osvojitvi zelo dobrega 10. mesta slovenske ženske reprezentance na olimpijadi v Uzbekistanu se je naša najboljša šahistka Laura Unuk odzvala povabilu Slovenske vojske in se v Latviji udeležila tradicionalnega prvenstva NATO. Gre za vse bolj uveljavljeno tekmovanje, ki obsega turnirja v klasičnem in hitropoteznem šahu. Letos je na obeh turnirjih nastopilo 136 šahistov iz 18 držav. Ob Lauri je slovenske barve zastopalo še šest predstavnikov: Igor Mestek, Matej Keršič, Franci Cirkvenčič, Matjaž Pirs, Cveto Ivšek in Peter Papler.