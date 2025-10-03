Norveški boksar jo je presenetil s podporo, nemški menedžer razočaral z vedenjem

V nadaljevanju preberite:

Slovenska boksarska šampionka Ema Kozin se bo po skoraj dveh letih znova povzpela v ring. Na spektaklu v Lillestrømu pri Oslu, ki so ga norveški prireditelji poimenovali The Final Bell (Zadnji gong), bo jutri prekrižala pesti s poslavljajočo se domačo zvezdnico Cecilio Braekhus​, proti kateri bo branila naslova svetovne prvakinje v supervelterski kategoriji po različicah WBC in WBO. Samozavestna »princeska« iz Šmartnega ob Savi, ki bo 2. decembra praznovala 27. rojstni dan, ne dvomi, da se bo v domovino vrnila z obema šampionskima pasovoma ...

Preberite si zanimiv intervju s Kozinovo o njenih pripravah pod vodstvom trenerja Redža Ljutića, pogledu na slovito norveško izzivalko, načrtu za dvoboj, razlogih za razhod z menedžerjem Ertanom Senom, njenih navijačih na severu Evrope ...