Polet domov se je spremenil v nočno moro: uničili so mu vsa kopja

Šrilanški atletski zvezdnik Rumeš Patirage je po zmagoslavju v Budimpešti ob vrnitvi domov doživel neprijetno presenečenje. Med letom je bilo poškodovanih vseh pet njegovih kopij, s katerimi je dosegal nekatere največje uspehe kariere.

»Bil je velik šok. Oddali smo pet kopij, vsa so bila skrbno zapakirana in zaščitena, a so vsa prispela zlomljena,« je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal njegov trener Toni Prasana.

Triindvajsetletni Patirage je le nekaj dni prej v madžarski prestolnici z metom 91,09 metra osvojil prvo izvedbo tekmovanja World Athletics Ultimate Championship in še potrdil izjemno sezono.

»Zbogom« kopjem, s katerimi je pisal zgodovino

Kako veliko vrednost imajo poškodovana kopja zanj, je pokazal tudi na družbenih omrežjih. Objavil je njihovo fotografijo in ob njej naštel razdalje nekaterih metov, ki jih je dosegel z njimi.

»85,98 metra; 92,62; 88,50; 89,20; 89,37; 88,20; 89,68; 92,07; 91,09 ... Zbogom,« je zapisal.

Patirage je vložil zahtevek za odškodnino proti letalski družbi Turkish Airlines, s katero se je vračal iz Budimpešte. Turška družba se na dogodek za zdaj še ni odzvala.

Prasana je ob tem poudaril, da težava ni zgolj v ceni opreme. Kopja imajo za njegovega varovanca predvsem veliko čustveno vrednost.

»Za Rumeša je to psihološko težko in o tem se bom pogovoril z njim. Načrtovala sva, da bi tri od teh kopij uporabila tudi na olimpijskih igrah leta 2028 in na prihajajočih azijskih igrah,« je dejal.

Nova kopja pred bojem za zlato

Šrilanško ministrstvo za šport je že sporočilo, da bo atletu zagotovilo nova kopja za azijske igre, ki se v soboto začnejo v Nagoji na Japonskem.

»Vlada bo zadevo uredila z letalsko družbo, mi pa bomo sprožili ustrezne pravne postopke,« so zapisali na ministrstvu.

Patirage velja za enega največjih favoritov za zlato kolajno. V letošnji sezoni se je dokončno prebil med svetovno elito in postal prvi Šrilančan z zmago v diamantni ligi.

V začetku junija je v Rimu kopje vrgel kar 92,62 metra, avgusta v Zürichu pa 92,07 metra. S tem je postal četrti atlet v zgodovini, ki je mejo 92 metrov presegel več kot enkrat. Sezono je nato kronal še z zmago v Budimpešti, kjer je za naslov zadostoval met 91,09 metra.