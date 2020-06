Poleti Radovljica in Ravne, jeseni Ljubljana in Kranj

Ljubljana - Marsikatero športno panogo je koronavirus prikrojil po svoje, prav posebej je zaznamoval plavanje. Za akterje v vodi dva meseca ni bilo stika z bazenom, kakršnakoli druga vadba preprosto ne more enakovredno nadomestit njihovega običajnega stika z vodo. In tako je odpovedi olimpijskih iger v Tokiu za letos sledila najprej preložitev evropskega prvenstva v plavanju iz majskih dni na avgust, nakar je bilo jasno, da napovedanega spektakularnega dogodka v Budimpešti letos ne bo. Prvenstvo stare celine bo tako predvidoma maja prihodnje leto.



Po vrnitvi slovenskih reprezentantov v bazen pa so tudi pri naši plavalni zvezi sestavili novi koledar, katerega rdečo nit v prihajajočem poletju najprej predstavljata mitinga za veliko nagrado Slovenije v Radovljici (11. in 12. julija) ter na Ravnah na Koroškem (1. in 2. avgusta), drugi polčas te zanimive serije pa bo po koncu poletne sezone na bazenu Kodeljevo v Ljubljani (19. in 20. septembra) ter v Kranju (3. in 4. oktobra). Tradicionalno osrednje tekmovanje leta za plavalce v doma, štiridnevno združeno prvenstvo Slovenije, je zapisano na koledarju od 15. do 18. oktobra, prizorišče pa še ni znano.