Poletje brez skrbi: vaše novo skrivno orožje

Športniki in aktivni posamezniki morajo zaradi povečane dejavnosti pogosto poskrbeti tudi za bolečine v mišicah in odrgnine kože zaradi potenja in trenja. Razbolele mišice, odrgnjena in boleča koža nas lahko včasih odvrnejo od redne fizične aktivnosti, zato je za vse športnike in druge aktivne posameznike nujna redna skrb za telo, v poletnem času pa še posebej za kožo.

Popolna nega za aktivne in športnike

Na srečo obstajajo izdelki, ki učinkovito rešujejo te težave. Abena Helpi ponuja dva izjemna izdelka – ABENA Active gel in ABENA Skincare Ointment, ki sta zasnovana tako, da pomagata športnikom pri ohranjanju optimalnega fizičnega počutja in zaščiti kože.

Redna uporaba teh izdelkov vam bo omogočila, da boste ostali aktivni in uživali v svojih športnih podvigih brez nepotrebnih bolečin in težav s kožo.

S hladilnim gelom nad boleče in vnete mišice

Zapoznela mišična bolečina, znana kot Delayed Onset Muscle Soreness (DOMS) ali pogovorno »muskelfiber«, se pojavi nekaj ur do nekaj dni po vadbi zaradi mikropoškodb mišičnih vlaken. Da bi omilili ali preprečili tovrstne bolečine, se je treba športnih aktivnosti lotevati postopoma, vedno morate poskrbeti za dobro ogrevanje mišic pred vadbo in razteg po njej. Pijte dovolj tekočine in poskrbite za povečan vnos beljakovin. Razbolele mišice masirajte, da pospešite pretok krvi vanje. Po vadbi pospešite prekrvitev razbolelih delov telesa s knajpanjem (izmenjavanje vroče in hladne vode pod prho) ali z uporabo hladilnih gelov.

ABENA Active gel: hladilni in poživljajoči gel za mišice

ABENA Active gel je hladilni gel, ki kožo hladi in poživlja. Ta gel je popoln spremljevalec za vse aktivne posameznike, saj ga lahko uporabljate pred, med telesno aktivnostjo in po njej. Kombinacija vode in eteričnih olj, kot so poprova meta, evkaliptus in mentol, zagotavlja, da se gel ob nanosu najprej hitro vpije v kožo in jo prijetno ohladi. Ta začetni hladilni učinek je še posebej koristen po intenzivni vadbi, saj pomaga zmanjšati vnetje in bolečino v mišicah.

Sčasoma se hlajenje spremeni v blago segrevanje, kar je posledica izboljšane prekrvitve tkiv. Ta prehod je ključnega pomena za regeneracijo mišic, saj povečana prekrvitev prinaša več kisika in hranilnih snovi v mišice, kar pospešuje proces okrevanja. Zato je ABENA Active gel še posebej učinkovit pri preprečevanju ali omilitvi bolečin v mišicah, znanih kot »muskelfiber«.

Ključne sestavine

Poprova meta zagotavlja hlajenje in pomaga pri lajšanju bolečin.

Evkaliptus ima protivnetne lastnosti in spodbuja prekrvitev.

Mentol dodatno prispeva k hlajenju in deluje kot naravni analgetik.

Primeren za uporabo pred in med vadbo ali po njej

ABENA Active gel nanesite neposredno na boleče ali utrujene mišice. Uporabite ga lahko pred vadbo za osvežitev in poživitev mišic, med vadbo za dodatno podporo ali po vadbi za pospeševanje okrevanja. Gel se hitro vpije in ne pušča mastnih sledi, kar omogoča enostavno in udobno uporabo.

Praktični nasveti za uporabo Pred vadbo: nanesite ABENA Active gel na mišice, ki bodo med vadbo najbolj obremenjene, da jih pripravite in poživite. Med vadbo uporabite ABENA Active gel za hitro osvežitev in lajšanje bolečin v mišicah. Po vadbi nanesite ABENA Active gel na utrujene mišice za pospešitev regeneracije in lajšanje bolečin.

Odlična nega ob športu, na morju ali v gorah

Med športniki in drugimi poleti velikokrat pride do bolečih odrgnin kože. Potenje v kombinaciji s trenjem kože ob kožo ali oblačilo vodi do draženja kože, odrgnin ali celo vnetij.

Tek, kolesarjenje, pohodništvo ali preprosta hoja vključujejo ponavljajoče se gibe, kar povzroča trenje kože na kožo ali ob oblačilo. Športniki, zlasti kolesarji, dobro poznajo odrgnine na zadnjici, zaradi trenja med aktivnostmi pa so pogoste tudi odrgnine na notranji strani stegen, pod pazduhami in na prsnih bradavicah.

Te težave lahko preprečite z večnamenskim zaščitnim mazilom ABENA Skincare Ointment za zaščito kože pred odrgninami in drugimi poškodbami. Mazilo vsebuje 41 % maščob in sestavine, ki kožo pomirjajo in negujejo, obenem pa ustvari zaščitni sloj, ki zmanjša trenje. Nanese se na suho kožo in se lahko uporabi preventivno ali pri že nastalih odrgninah, vendar le pri suhih in površinskih poškodbah kože, ne pa pri odprtih, krvavečih ranah.

Ključne sestavine:

Visoka vsebnost maščob (41 %) zagotavlja dolgotrajno zaščito in nego kože.

Pomirjujoče sestavine pomagajo zmanjšati vnetje in rdečico.

Poleg športnih aktivnosti je mazilo ABENA Skincare Ointment uporabno tudi za zaščito kože rok in obraza v zelo zahtevnih vremenskih razmerah, kot so veter pri jadranju ali mraz pri smučanju. Mazilo ustvarja zaščitni sloj, ki kožo ščiti pred škodljivimi vplivi okolja in preprečuje izsušitev ter razpoke.

Praktični nasveti za uporabo Pred vadbo nanesite ABENA Skincare Ointment na mesta, kjer običajno pride do trenja (npr. pod pazduhe, na notranjo stran stegen), da preprečite odrgnine. Po vadbi uporabite ABENA Skincare Ointment na mestih, kjer je prišlo do odrgnin ali rdečine, da pospešite celjenje in pomirite kožo. Mazilo se nanese na čisto in suho kožo ter le v primeru suhe in blage površinske poškodbe kože.

