Poletne in zimske igre kar v istem letu, predlaga šampion

Houston

Mok še vedno vzraja pri organizaciji OI v Tokiu. FOTO: Reuters

Športniki za preložitev

- Devetkratni olimpijski prvakse zaradi nevarnosti širjenja novega koronavirusa zavzema za prestavitev olimpijskih iger v Tokiu za dve leti. Legendarni ameriški atlet je obenem zavrnil možnost, da bi igre v Tokiu v popolnosti odpovedali.Oseminpetdesetletnik je v pogovoru za televizijsko postajo KRIV iz Houstona dejal, da podpira stališče Ameriške atletske zveze (USATF), ki se zavzema za prestavitev OI, ki bi morale biti na sporedu med 24. julijem in 9. avgustom.»Težko si predstavljam, da lahko športniki v teh izrednih razmerah normalno trenirajo in držijo visoko raven motivacije ob vsej negotovosti zaradi koronavirusa,« je sporočil Lewis, ki je poudaril, da bi bili vsakršne druge težave premostljive. Le ko je govora o zdravju, postane slika povsem drugačna.»Ob pomanjkanju izbirnih ter kvalifikacijskih tekem priprava na tako velik dogodek ni mogoča,« je še dodal devetkratni olimpijski prvak med leti 1984 in 1996. Zadovoljen je z odzivom USATF in ostalih panožnih zvez v ZDA, ki se za razliko od tamkajšnjega olimpijskega komiteja zavzemajo za prestavitev OI.»Menim, da je najbolj ugodna rešitev, da Tokio 2020 postane Tokio 2022. Prestavitev za dve leti in izvedba skupaj z zimskimi olimpijskimi igrami v Pekingu bi lahko pomenila praznovanje posebnega leta z dvema tovrstnima dogodkoma,« je svojo rešitev predstavil Lewis.Mednarodni olimpijski komite na čelu z njegovim predsednikomza zdaj še ne razmišlja o drastičnih rešitvah, pozivi h kasnejši izvedbi OI s strani posameznih panožnih zvez pa so vse glasnejše.Skoraj tri četrtine od 300 ameriških športnikov, ki so sodelovali na virtualni konferenci z ameriškimi olimpijskimi uradniki, podpira preložitev olimpijskih iger v Tokiu. Anketa je sledila številnim pozivom k preložitvi iger zaradi pandemije koronavirusa, 70 odstotkov anketirancev odlog podpira, 23 odstotkov pa meni, da je odločitev odvisna od posledic takšne poteze.Skoraj četrtina športnikov - v ameriški delegaciji za Tokio jih bo več kot 600, se jih je izjasnilo, da mora biti končna odločitev znana do 15. aprila, medtem ko jih je 18 odstotkov izrazilo željo, da se MOK izjasni takoj.