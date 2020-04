Poljak opozarja grešnike

Ljubljana - Čas pandemije ni pravi trenutek za doping, pravi predsednik Svetovne protidopinške organizacije (Wada) Witold Banka. V isti sapi športnike opozarja, da obstajajo različne metode za ugotavljanje prisotnosti nedovoljenih poživil.



Banka je pogovor za francosko tiskovno agencijo AFP opravil takoj za tem, ko sta Kanada in Rusija sporočili, da začasno prekinjata dopinške teste, britanska protidopinška agencija pa jih je močno zmanjšala.



»Testi niso edino orožje, ki ga imamo. Obstajajo biološki potni listi, analize vzorcev za daljše obdobje in druge metode. Čeprav športnikov trenutno ne moremo nenapovedano obiskati, nam morajo sporočati svojo lokacijo in dejavnosti,« pravi 35-letni Poljak.



Banka je nekdanji tekač na 400 metrov in bivši poljski minister za šport. Na vodilni položaj pri Wadi je sedel 1. januarja letos namesto Craiga Reedieja.



»Wada bo tudi v teh časih, ko je naše zdravje na prvem mestu, skrbela za čistost in lepoto športa,« je mnenja Banka.

Predsednik Wade je v pogovoru še priznal, da je večina projektov v mirovanju, med njimi tudi njegova zamisel, da bi z ustanovitvijo solidarnostnega sklada povečal pritok kapitala v Wado. Ta ima sicer letni proračun med 36 in 40 milijoni dolarjev.



»Denar iz tega sklada bi uporabili za opremljanje manj razvitih držav. V Južnoafriški republiki imajo na primer le en laboratorij, večina držav v Afriki pa jih sploh nima. Gre za pomemben projekt, saj je bilo na olimpijskih igrah v Rio de Janeiru 2016 deset odstotkov dobitnikov medalj iz držav, ki imajo zelo šibek protidopinški sistem ali pa ga sploh nimajo,« je dodal Banka.