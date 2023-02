Poljak se bojuje za življenje

Gostovanje dveh poljskih predstavnikov na svetovnem amaterskem prvenstvu v mešanih borilnih veščinah v Beogradu se je končalo tragično. Brajan Przysiwek in Mikołaj Andrzejczak sta bila namreč napadena in zabodena. Prvi se bori za življenje v beograjski bolnišnici. Tragični dogodek se je zgodil na stopnišču, ki vodi do kluba Stefan Braun v Beogradu. Stanje 23-letnega Bryana Przysiweka, z nožem je bil zaboden v predel reber, je zelo resno. Je na kirurškem oddelku in je v življenjski nevarnosti.

Mikołaj Andrzejczak, ki je bil zaboden v desno stegno, jo je bolje odnesel, kljub vbodom je 20-letnik v stabilnem stanju. Napad z nožem se je zgodil v noči na sredo, okoli 4.00. Srbski mediji poročajo, da policija napadalcev še ni prijela, lastniki nočnih klubov pa s policijo neradi delijo posnetke nadzornih kamer.