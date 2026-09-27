Poljaki potrdili svojo moč ob mreži

Presenečenja ni bilo: poljska reprezentanca je drugič osvojila naslov najboljše v Evropi. Tokrat je pred 11.000 gledalci v milanskem Forumu, letos že prizorišču hokejskih tekem na zimskih olimpijskih igrah, ugnala Francijo s 3:1 (28, 19, -20, 16).

Prvič v zgodovini so Poljaki evropski prvaki postali leta 2009, ko so v Turčiji v finalu ugnali prav Francijo (3:1). Še petkrat so bili srebrni, prav vsakič so morali v finalu priznati premoč Sovjetski zvezi med letoma 1975 in 1983, štirikrat pa so osvojili še bron. Francija ostaja pri eni zmagi na EP, leta 2015 je v finalu v bolgarski Sofiji premagala Slovenijo (3:0). Ta je takrat prvič zaigrala v finalu, pozneje pa je bila še dvakrat srebrna (2019, 2021) in enkrat bronasta (2023).

Potem ko je bilo v prvem nizu kar 18 izenačenj izida, so v drugem Poljaki povsem zagospodarili v Milanu. Hitro so povedli s 7:2, nato še z 12:4. Upanja na francosko vrnitev pa po poljski prednosti desetih točk (17:7) ni bilo, čeprav je bila razlika na koncu nekoliko manjša.

Wilfredo Leon je najboljši igralec prvenstva.

Tretji niz so Francozi začeli bolje in povedli s 4:1. Tudi kasneje so igrali bolje in podobno kot Poljaki v drugem povedli z 11:4. Z izjemo krajšega obdobja, ko so se približali na tri točke (13:10), niz Francozov ni bil ogrožen. So pa v četrtem branilci naslova znova strnili vrste in povedli s 4:1. V nadaljevanju so igrali le Poljaki in si priigrali kar deset zaključnih žog, izkoristili pa tretjo.

Pri Poljakih, ki jih vodi srbski strokovnjak Nikola Grbić, je 16 točk dosegel Bartlomiej Boladz, po 13 sta jih dodala Tomasz Fornal in Wilfredo Leon (4 asi), 12 pa Bartlomiej Lemanski. Pri Francozih je z 20 točkami finale sklenil Mathis Henno, Theo Faure pa jih je dodal 18. Poljskega asa Leona so po koncu izbrali za najboljšega odbojkarja tega prvenstva.

Naslednje evropsko prvenstvo bo čez dve leti, doslej je znan eden od štirih gostiteljev skupinskega dela, in sicer Črna gora.