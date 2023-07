Poljaki prvi finalisti lige narodov

Odbojkarji Poljske so prvi finalisti lige narodov. V polfinalu zaključnega turnirja v Gdansku so s 3:1 (-19, 26, 17, 21) premagali Japonsko, ki si je že z uvrstitvijo v polfinale, v četrtfinalu je bila boljša od Slovenije, zagotovila največji uspeh v tem tekmovanju.

Na začetku dvoboja je kazalo, da Japonci, ki so v rednem delu zasedli drugo mesto, a tekmo proti Poljakom izgubili, pripravljajo novo presenečenje. Dokaj gladko so dobili prvi niz, nato pa odlično igrali tudi v drugem. A so ga v napeti končnici izgubili, po tem pa je prišlo do popolnega zasuka.

S 23 točkami je bil najučinkovitejši igralec tekme poljski reprezentant Wilfredo Leon, Łukasz Kaczmarek jih je dodal 19, od tega štiri z blokom, pri Japoncih jih je Juki Išikava dosegel 22, štiri z asi.