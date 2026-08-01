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Drugo

Poljaki v polfinalu premočni za Slovence

Slovenska odbojkarska reprezentanca je v polfinalu izgubila proti izvrstnim Poljakom. Jutri Slovence čaka tekma za tretje mesto.
Slovenci se bodo sedaj borili za bronasto kolajno. FOTO: VNL
Galerija
Slovenci se bodo sedaj borili za bronasto kolajno. FOTO: VNL
T. E., STA
1. 8. 2026 | 10:20
1. 8. 2026 | 11:28
3:55
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Slovenska odbojkarska reprezentanca je v polfinalu lige narodov izgubila z močno reprezentanco Poljske, ki se je zmage veselila v treh nizih (25:16, 25:19, 25:17). Slovenci lahko še upajo na kolajno, saj jih jutri čaka dvoboj za tretje mesto s poražencem drugega polfinalnega obračuna med Japonsko in Združenimi državami Amerike. 

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Slovenci so se po sredini trdo prigarani zmagi v četrtfinalu nad Turčijo še četrtič v šestih sezonah elitne lige narodov uvrstili v polfinale in nadaljujejo lov na premierno medaljo v tem tekmovanju. Trikrat doslej so že igrali za bronasto odličje, a izgubili v letih 2021, 2024 in 2025.

Letos imajo novo priložnost za medaljo, a je danes v polfinalu nasproti mreže stala ena najboljših ekip na svetu Poljska. Ta je prva reprezentanca na svetovni lestvici, Slovenija je peta, ob tem so trikratni svetovni in dvakratni evropski prvaki tudi branilci naslova in dvakratni prvaki lige.

Poljaki doslej niso igrali s povsem udarno zasedbo, katero so izbranci slovenskega selektorja Fabia Solija na prvem turnirju v Linyiju tudi tesno premagali s 3:2. Toda danes je bilo drugače, vrhunska poljska reprezentanca je bila boljša v vseh elementih igre, prevladovali so s servisi in bloki ter Sloveniji niso dopustili prav veliko možnosti za razvoj lastne igre.

V slovenski vrsti je bil z 11 točkami najuspešnejši povratnik na parket Alen Pajenk. Rok Možič je dodal sedem točk, po šest pa kapetan Tine Urnaut in Nik Mujanović. Na poljski strani je prevladoval Wilfredo Leon, ki je kar šest od svojih 16 točk nabral z asi, 15 točk je vpisal Bartlomiej Boladz.

Rok Možič je prispeval sedem točk. FOTO: Vnl
Rok Možič je prispeval sedem točk. FOTO: Vnl

Poljaki so dvoboj bolje začeli in hitro s tremi zaporednimi točkami ušli na štiri točke naskoka. Slovenci so se počasi prebudili in začeli topiti poljsko prednost ter izenačili na 14:14. A nato je za trenutek popustila zbranost in Poljaki so s tremi točkami zapored spet ušli. Zatem je na servis stopil Leon in z dvema asoma začel poljsko korakanje proti prvemu osvojenemu nizu. Slovenci so ob koncu ugasnili, prednost je po delnem izidu 6:0 poskočila na +8 (23:15) in Poljska je niz suvereno dobila.

Drugega so Poljaki začeli z vodstvom 3:0, a so Slovenci odgovorili in povedli s 5:4. Nekaj časa je sledil izenačen obračun, toda bolj kot je šel niz v končnico, manj so lahko slovenski odbojkarji sledili tekmecem. Podobno kot v prvem so tudi v tem nizu Poljaki ob koncu nanizali nekaj asov in blokov ter varno unovčili svoj drugi niz.

Tudi v tretjem Slovenci niso našli odgovora predvsem na poljski servis in se hitro znašli v zaostanku 0:4. V nadaljevanju so Poljaki v svojih rokah držali prednost petih točk, vmes so se sicer Solijevi izbranci za trenutek približali, a so tekmeci znova pobegnili na +6 (14:8). To je bila dovolj velika razlika, da so Poljaki vnovič povsem nadzorovali potek igre, vmes povišali na +7 (20:13) in brez težav dobili še tretji niz.

Danes še ZDA – Japonska

Slovenci bodo tekmeca za bron izvedeli čez nekaj ur. Ob 13.30 se bosta v drugem polfinalu merili še neporažena Japonska in ZDA. Finale in tekma za tretje mesto bosta v nedeljo.

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ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

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