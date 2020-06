Poljska fenomenalna, a je vseeno spremenil okolje

Ljubljana



Odskočna deska za Jerončiča

Podajalec bo po dveh srebrnih odličjih na EP igro naslednje leto lahko organiziral tudi v ligi narodov. FOTO: Mavric Pivk



Naposled liga narodov

Boleč berlinski spomin

- Slovenski odbojkarji so z dvema naslovoma evropskih podprvakov v zadnjih letih žlahtno udejanjili zmožnosti, polne Stožice na lanskem EP pa so bile le potrdilo, da je odbojka »in«. Eden iz železnega repertoarja slovenske izbrane vrsteje v zdajšnjem tekmovalnem premoru tudi zamenjal klub, iz Poljske se je preselil k nemški ekipi Friedrichshafen.»Trenutno sem še doma v Novi Gorici, 10. avgusta pa se bodo začele priprave mojega novega kluba,« je za uvod začrtal časovne okvire. Organizator igre izbrane vrste je zadnje tri sezone preživel na Poljskem, igral je za Czarni Radom, že leta 2012 pa je tudi branil barve Skra Belchatowa.»Izkušnje iz Poljske so fenomenalne. Gre za eno najmočnejših lig, tudi navijači so neverjetni. Na Poljskem živijo za odbojko, če že ni šport številka 1, pa je nedvomno številka 2. Tudi mediji jo izjemno spremljajo, skratka moje počutje je bilo fenomenalno. S Czarni Radomom smo nanizali nekaj dobrih rezultatov, a se je letošnja sezona zaradi virusa predčasno končala.Zelo hitro je prišla ponudba iz Friedrichshafna. Sicer mi je bilo na Poljskem zelo lepo, ničesar mi ni manjkalo, a sem se vseeno odločil za spremembo okolja,« je pripomnil. Nemškemu klubu pa želi pomagati, da bi po letu 2015 spet osvojil naslov državnega prvaka, to je bil sicer že trinajstkrat.»Vemo, da je Friedrichshafen odbojkarska institucija, ta klub je tudi že osvojil ligo prvakov. Veliko vrhunskih igralcev je vzgojil, ima zelo dobro odbojkarsko šolo, tam je bil tudiTudi za enega najboljših slovenskih odbojkarjev vseh časovje bil ta klub odskočna deska. Gre za vrhunsko organizirano sredino,« je 33-letnik strnil misli o novem delodajalcu. Zadnji štirje nemški naslovi pa so šli v roke moštvu Berlin Recycling Volleys, njegovo moč se je videlo tudi v zadnji ligi prvakov na tekmah proti ACH Volleyju.»V Berlinu vlagajo zelo velika finančna sredstva, želijo si tudi doseči uspeh v ligi prvakov. Friedrichshafen pa ne gre čez mejo svojega proračuna. Pri odločitvi v nemškem prvenstvu na koncu večinoma pretehta vloženi denar, berlinske vsote so nenormalne. Odločajo malenkosti, Berlin pa ima več kakovostnih igralcev,« je ocenil Vinčić.Na mestu podajalca v njegovem novem klubu je tudi Američan. »Super je, da so vsa igralna mesta pokrita s kakovostnimi odbojkarji. Da je tu vedno nekdo, ki lahko pripomore k napredku v igri in k večji konkurenci. Veselim se je in prav je, da je tako,« je nadaljeval Vinčić.Prihodnjega maja pa bo slovenska reprezentanca naposled zaigrala tudi v elitni ligi narodov. »V njej bi morali igrati že letos poleti, ko smo na ligo narodov zaradi birokratskih zadev in spremenjenih pravil čakali že kar nekaj let. Na to tekmovanje smo komaj čakali, namreč da vsi reprezentanti pokažemo svojo vrednost med elito,« je omenil Dejan Vinčić.O porazu po neverjetnem zasuku v polfinalu januarskih kvalifikacij za olimpijske igre v Tokiu proti Franciji v Berlinu pa pripomnil: »To je zagotovo najhujši poraz v naših karierah. Ni namreč veliko priložnosti, da si priigraš nastop na olimpijskih igrah. Posebno v našem športu, v katerem je za Evropo na voljo omejeno število mest.Ko si enkrat tako blizu, takšen poraz še dolgo ostane v spominu. Fantje bi se odrekli marsikateremu uspehu v zadnjih letih, le da bi bili na olimpijskih igrah. Za večino je bil to tudi zadnji vlak za OI. Še dolgo bomo obžalovali zamujeno priložnost. A kar je, je.«