Poljski način ni za vse, pot do Los Angelesa je lahko le slovenska

Z belgijskim skalpom v žepu in ohrabrena z naglo vzpenjajočo se formo je slovenska reprezentanca samozavestno pripotovala v italijansko prestolnico mode, tri dni kasneje jo je zapustila z grenkim priokusom. Poraz s Finsko v boju za bron je nekoliko pokvaril podobo zelo uspešnega poletja, a pridobljenih lekcij, ki bodo dragocene v boju za vozovnico za Los Angeles 2028 ni izbrisal. »Finska je igrala kot mi pred 11 leti, ko smo si na vsak način želeli priti do zgodovinskega prvega odličja,« je kapetan Alen Pajenk pojasnil, zakaj Slovenija po treh zaporednih odličjih evropsko prvenstvo tokrat zapušča praznih rok. Slovenija ostaja odbojkarska velesila in ohranja mesto med štirimi najboljšimi na stari celini. Pred začetkom evropskega prvenstva to ni bilo samoumevno, posebej ne po poškodbi ...