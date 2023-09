Poljska za uvod razred zase

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v Łódźu kvalifikacijski turnir za olimpijske igre v Parizu začela s pričakovanim porazom. Na prvi tekmi so jih premagale gostiteljice, Poljakinje, in sicer s 3:0 (18, 15, 22).

Slovenke so bile proti tekmicam, ki so jih zanesljivo premagale že na letošnjem evropskem prvenstvu, ves čas tekme v podrejenem položaju, niti enkrat niso ogrozile zmage favoritinj.

»Mislim, da smo pokazale dobro igro, sploh glede na to, da imajo Poljakinje res dobro ekipo. One so imele veliko podporo njihovih navijačev, mi malce manj. Vseeno je to bila lepa izkušnja, naslednji je dvoboj proti Italiji. To bo napeta tekma, potrudile se bomo po najboljših močeh in prikazale našo najboljšo igro,« je dejala Maša Pucelj.

Poljska – Slovenija 3:0 (18, 15, 22) Atlas Arena v Łódźu, sodnika Cambre (Belgija) in Kovar (Češka). Poljska: Stenzel, Korneluk 12, Witkowska, Gałkowska, Stysiak 18, Fedusio, Łukasik 9, Szczygłowska, Wołosz 2, Czyrnianska, Wenerska, Pacak 6, Różański 14, Jurczyk; Slovenija: Mlakar, Pogačar 2, Pucelj 8, Lorber Fijok 11, Zatković 9, Šiftar, Najdič 1, Velikonja Grbac 3, Milošič 1, Mazej, Planinšec 5, Kukman, Banko, Ramić.

»Zelo dobra izkušnja pred skorajda polno dvorano gledalcev, ki so glasno navijali. To te kar potegne v tekmo, mogoče se je poznalo, da smo imele malce manj podpore. Borile smo se po najboljših močeh, gre vendarle za eno najboljših reprezentanc na svetu, zato si nimamo česa očitati. Z dvignjeno glavo gremo v nove tekme. Čaka nas Italija in večina proti tej reprezentanci še ni igrala, zato se celotna ekipa veseli te tekme,« pa je reprezentančno kolegico dopolnila Eva Pogačar.

Naslednjo tekmo bodo izbranke italijanskega stratega Marca Bonitte igrale že v nedeljo, ko se bodo merile z močno Italijo.

Na olimpijske igre se bosta iz skupine uvrstili dve najboljši reprezentanci, Slovenke za to realnih možnosti nimajo. Poleg njih, gostiteljic in Italijank so v skupini še Nemke, Kolumbijke, Američanke, Tajke in ekipa Južne Koreje.