Slovenski odziv je povedal vse: Poljaki so kot roboti!

Evropski odbojkarski prestol za slovensko reprezentanco ostaja nedosegljiv, kljub bojeviti, na trenutke fanatični predstavi v polju je bila poljska ovira znova previsoka. Polfinalni poraz z 0:3 ne kaže poštene slike, Slovenci bi si za prikazano zaslužili vsaj osvojeni niz. V prvem in drugem so prišli do 23 točke in zvezdniški Poljski dihali za ovratnik, jo v tretjem za nekaj točk že pustili za seboj, nato pa klecnili pod težo priložnosti in dvoboj v Milanu se je končal enako kot polfinali v Rimu tri leta nazaj. Konec tekme po uri in 45 minutah je voda na slovenski mlin, že jutri ob 16. uri jih čaka dvoboj za bron, v katerem bo raven energije vsaj tako pomembna kot kakovost na igrišču. Odbojka, Slovenija Foto Luca Del Prete Z velikimi pričakovanji in smelimi napovedi, ki so segale vse do ...