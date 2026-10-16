Polmaratonski nauk

Kako se po poku štartne pištole lotiti polmaratona? Če ste ga že kdaj pretekli – ravnajte se po izkušnjah. Če ga še niste – poslušajte izkušen(ejš)e. Upam, da boste avtorju oprostili, ker bo tokrat zavzel vzvišeni položaj izkušenih, ampak dejstvo je, da imam tekaških izkušenj na pretek. Večina je resda srednjeprogaške narave, toda v poznih dvajsetih letih sem se resneje posvetil tudi daljšim razdaljam in med drugim tekmoval na dveh polmaratonih. Nobenega nisem pretekel v Ljubljani, ampak to ni bistveno. Bistveno je, da sta dva polmaratona ravno dovolj, da ju lahko primerjam med sabo. Da lahko na podlagi obeh izkušenj izpeljem nauk. Ogromna razlika Prvi polmaraton sem pretekel marca 2023 v italijanski Brugneri. Tamkajšnja dirka je zaradi bližine (mestece v Furlaniji-Julijski krajini je le ...