Položnic ne bo mogoče plačati s kokakolo in šamponom

Ljubljana - Kot je razkril nemški raziskovalni novinar Jens Weinreich, po pogodbi HCC (Host City Contract) Mednarodni olimpijski komite (MOK) nima nobenih pravno zavezujočih denarnih obveznosti do prireditvenega odbora olimpijskih iger v Tokiu (TOCOG). To bi lahko ob dodatnih stroških zaradi predložitve iger za eno leto sprožilo zaplet med krovno olimpijsko organizacijo in japonskimi prireditelji.Novinar v svoji reviji Sport & Politics razkriva, da so pogodbo sestavili na temelju starega modela, v katerem so naštete le pravice MOK, številke, ki bi določile njegov vložek, pa so skrite in podvržene špekulacijam. Za Tokio je sicer od ...