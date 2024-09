Pomagajmo zdravstveni blagajni, če že pokojninski ne moremo

V nadaljevanju preberite:

Tema dneva: danes praznujemo v Sloveniji dvakratno. Prvič, pred štirimi leti smo uvedli državni praznik dan slovenskega športa, s katerim smo zaznamovali 23. september 2000, ko je na olimpijskih igrah prvič zadonela slovenska himna. Predvajanje Zdravljice so si na isti dan v Sydneyju zaslužili veslača Iztok Čop in Luka Špik ter strelec Rajmond Debevec. Slovenija je postala osma država s tovrstnim praznikom, prva v Evropi.

Drugič, dan slovenskega športa je tudi prvi dan evropskega tedna športa, s katerim želi evropska komisija spodbuditi šport in telesno dejavnost med prebivalci stare celine. Projekt gotovo sodi med bolj posrečene in nujne v Evropi; delež ljudi s čezmerno telesno težo je osupljiv. V Sloveniji poznamo ta teden od leta 2015, tudi letos bo mogoče najti od današnjega do naslednjega ponedeljka nekaj aktivnega zase ter razgibati svoje mišice.