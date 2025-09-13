Slovenci po začetnem ogrevanju zanesljivo do zmage

Po petkovem uvodu v odbojkarsko svetovno prvenstvo, ki so ga z zmago s 3:0 proti gostiteljem Filipincem odprli Tunizijci, je svoje nastope na tem tekmovanju začela tudi nekoliko pomlajena Slovenija. V skupini E je naša reprezentanca prepričljivo s 3:0 (19, 20, 16) premagala izbrano vrsto Čila.

Tekmeci so se sprva dobro upirali našim reprezentantom, sredi uvodnega niza sta bili moštvi še poravnani pri rezultatu 13:13, nakar so pobudo prevzeli varovanci italijanskega selektorja Fabia Solija in ušli za nekaj točk. Prvi niz so dobili s 25:19.

V podobnem slogu so Slovenci tudi nadaljevali, ki so bolj ali manj zanesljivo sebi v prid odločili tudi drugi niz. Tokrat so bili boljši s 25:20.

V tretjem nizu so Solijevi izbranci takoj postavili stvari na svoje mesto in hitro pobegnili na varno razdaljo. Čeprav so se Čilenci trudili po svojih najboljših močeh, se našim niso mogli več približati. V tem nizu so nasprotnikom dovolili le šestnajst točk.

Nik Mujanović (desno) se vse bolj uveljavlja v slovenski izbrani vrsti. FOTO: Aleš Oblak

Pozna se odsotnost poškodovanega Možiča

Slovenska izbrana vrsta je sicer pod vodstvom italijanskega strokovnjaka Fabia Solija pripotovala v nekoliko pomlajeni zasedbi. Manjka nekaj nepogrešljivih mož zadnjih reprezentančnih uspehov. Klemen Čebulj si je privoščil premor, Dejan Vinčić je končal reprezentančno pot. Velika vrzel pa je nastala tudi zaradi odsotnosti poškodovanega Roka Možiča.

Na seznamu so podajalca Gregor Ropret in Nejc Najdič, korektorja Tonček Štern in Nik Mujanović, srednji blokerji Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Sašo Štalekar in Janž Janez Kržič, sprejemalci Tine Urnaut, Žiga Štern, Rok Bračko in Luka Marovt ter prosta igralca Jani Kovačič in Grega Okroglič.

Kljub spremembam v ekipi bodo Slovenci po dobrih nastopih v ligi narodov merili na visoka mesta tudi v Manili, čeprav bo za šest mladih – Bračka, Kržiča, Marovta, Najdiča, Okrogliča in Mujanovića – to prvi nastop na SP.

Po današnji zmagi nad Čilenci, ki so bili vsaj na papirju najlažji tekmeci (27. mesto na svetovni lestvici), Slovence v ponedeljek ob 11.30 čaka dvoboj z Bolgari, ki so v ligi narodov premagali naše odbojkarje. Za konec uvodnega dela se bodo Solijevi izbranci v sredo ob 15. uri pomerili še s starimi znanci s SP Nemci.

»Potrebujemo zbranost, od lahkih obramb, ko žoga nepotrebno pade na tla, do zgrešenih servisov. To so malenkosti, ki šampione ločijo od dobrih moštev,« je pred prvo mundialsko tekmo v pogovoru za Delo o taktično-tehničnih podrobnosti, ki bodo krojile športni dosežek, povedal eden od osrednjih akterjev mladega vala Nik Mujanović.

Lovoriko branijo Italijani, ki so na zadnjem SP 2022 na Poljskem in v Sloveniji v finalu ugnali Poljake. Slovenija je nazadnje zasedla četrto mesto. Prvenstvo bo trajalo do 28. septembra.