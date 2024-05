Popoln konec tedna za Martina v Le Mansu

Španski motociklistični as Jorge Martin (Pramac Ducati), vodilni v skupni razvrstitvi za svetovno prvenstvo razreda motoGP, je zmagovalec klasične dirke za veliko nagrado Francije v Le Mansu. Najhitrejši je bil že na včerajšnjem šprintu. Obakrat je na drugem mestu pristal njegov rojak Marc Marquez (Gresini Ducati).

Na današnji dirki je dolgo vodil svetovni prvak Francesco Bagnaia iz tovarniške ekipe Ducati, a ga je Martin šest krogov pred koncem prehitel in vodstva ni več spustil iz rok. Prav v zadnjem krogu je Bagnaio napadel še Marquez in se prebil na drugo stopničko, Bagnaia pa je končal na tretjem mestu. Dolgo je kazalo, da bo italijanski šampion na najboljši način popravil slab vtis s šprinterske preizkušnje, ko je odstopil zaradi okvare. V prvem delu dirke je bilo videti, da ima dovolj naskoka za varen konec.

Že v začetnem delu je ostal brez enega od tekmecev, ko je v pesek zdrsnil mladi Pedro Acosta, ki je na nekaterih dirkah že presenetil favorite. Po polovici preizkušnje pa je na žalost domačih privržencev tega športa predčasno končal tudi Fabio Quartararo, nekdanji svetovni prvak, ki pa ni bil v igri za najvišja mesta.

Takrat je Martin že močno pritiskal na Bagnaio in dva kroga pozneje prvič poskusil napasti. Italijan je prvi napad še odbil in ostal v vodstvu, toda krog pozneje je moral vodilnemu v seštevku sezone priznati premoč.

Njun boj je dobro izkoristil tudi Marc Marquez. V začetnem delu dirke je imel nekaj težav, ko se je prebijal mimo Mavericka Vinalesa in Fabia Di Giannantonia, a ko je bil na tretjem mestu, je počasi manjšal razliko do vodilne dvojice. V zadnjih krogih je bil nato tudi dovolj blizu za napad, ki ga je izvedel pol kroga pred koncem in se prebil mimo Bagnaie.

Jorge Martin se je takole veselil zmage v Le Mansu. FOTO: Lou Benoist/AFP

Bilo je kar nekaj pritiska

»Dal sem vse od sebe, a sta bila ta dva preprosto boljša. Skušal sem, glede na včerajšnje dogajanje, predvsem končati dirko. Moram biti zadovoljen, prepričan sem, da bo nadaljevanje sezone boljše,« je po dirki dejal Bagnaia.

»Lepa bitka, na štartu nisem bil najboljši, a sem imel dober ritem in sem lahko napadel na koncu. Bilo je nekaj priložnosti, v zadnjem krogu pa sem si rekel, zakaj pa ne. Super zadovoljen sem,« se je smejalo Marquezu.

»Doseči dve zmagi v Le Mansu ... Popoln vikend, zahvala gre vsem v moji ekipi. Težko opišem svoje občutke, a sem res vesel, ker je bilo kar nekaj pritiska,« pa je dogajanje povzel Martin, dvojni zmagovalec Francije, ki je z novo zmago še utrdil prednost v v skupni razvrstitvi, v kateri ima zdaj 129 točk. Na skupno drugem mestu je branilec lovorike Bagnaia z 91, tretji pa Marc Marquez z 89 točkami.

Za najboljšimi tremi, a brez možnosti, da bi se vmešali v boj za stopničke, so v Le Mansu končali Ducatijev drugi tovarniški voznik Italijan Enea Bastianini, Vinales (Aprilia) in di Giannantonio (Ducati VR46).

V šibkejših razredih moto2 in moto3 sta prav tako zmagala Španca. V moto2 je slavil Sergio Garcia pred Japoncem Aijem Oguro in rojakom Alonsom Lopezom, v moto3 pa David Alonso pred rojakom Danielom Holgadom in Nizozemcem Collinom Veijerjem.

Naslednja dirka za svetovno prvenstvo bo čez 14 dni v Barceloni.