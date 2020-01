Poraz Ljubljančanov na jugozahodu Sibirije

Rusi (levo) so kazali izredno motiviranost, s servisom in bloki so si v vsakem nizu priigrali prednost, ki so jo držali do konca. FOTO: CEV

Kuzbas : ACH 3:0 (-19, -23, -21)

Dvorana Kuzbas Arena, gledalcev 3000, sodnika Jettkandt (Nizozemska), Halasz (Madžarska).

Kuzbas Kemerovo: Podlesnih 13, Demakov, Karpuhov, Kobzar 2, Sivoželez 7, Ljasov, Pakšin, Pasickij 5, Krečetov, Ščerbakov 11, Glivenko 9, Kerminen, Tavasijev; ACH Volley: Flajs, Vučićević 10, Kumer, Purić 3, Pavlović, Satler, Dagostino, Đirlić 7, Okroglič 6, Vilimanović 2, Pokeršnik 13, Videčnik 6, Kök 1.

Vrstni red: Kuzbas 10, Novij Urengoj 8, Berlin 4, ACH 2.

Odbojkarjina jugozahodu Sibirije niso bili uspešni, ruskije zanesljivo zmagal in Ljubljančane prikoval na dno lestvice skupine B lige prvakov, v kateri igrata še en ruski klubin. S tretjim porazom so igralci ACH Volleyja izgubili realne možnosti, da si zagotovijo drugo mesto v skupini in nastop v izločilnih bojih.Ruski prvak, ki domuje v mestu s 530.000 prebivalci ob sotočju rek Iskitim in Tom, je na prvi medsebojni tekmiresda izgubil z 2:3, a to sta bili tudi edini točki, ki jih je oddal. Varovancivčeraj kljub solidnemu odporu v posameznih nizih niso imeli možnosti za novo presenečenje. Rusi so kazali izredno motiviranost, s servisom in bloki so si v vsakem nizu priigrali prednost, ki so jo držali do konca. Še najdlje so bili gosti v igri, v tretjem nizu, ko so še vodili z 19:18.Igralci ACH-ja so na tekmi celo dosegli več točk (48:47), a pokopale so jih napake, kar 18 so jih naredili s servisi. Tudi v bloku so bili Rusi dominantni, z njim so dosegli 11 točk, Slovenci le eno. Slovenski prvaki bodo naslednjo tekmo lige odigrali 12. februarja, v Ljubljani bodo gostili