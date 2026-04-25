Poraz Slovencev na Poljskem, selektor Terglav ostaja miren

Slovenski hokejisti so po včerajšnji zmagi s 3:2 danes v Tychyju izgubili proti poljski reprezentanci. Gostitelji so bili boljši s 5:2.
Poljaki so se iz včerajšnjega poraza naučil dovolj, da so lahko tokrar premagali Slovence. FOTO: Miloš Vujinovic/Mediaspeed
Poljaki so se iz včerajšnjega poraza naučil dovolj, da so lahko tokrar premagali Slovence. FOTO: Miloš Vujinovic/Mediaspeed
M. Ru., STA
25. 4. 2026 | 22:05
3:17
A+A-

Slovenska hokejska reprezentanca je danes v Tychyju izgubila drugo od dveh prijateljskih tekem s Poljsko v pripravah na svetovno prvenstvo elitne skupine, ki se bo začelo 15. maja v Švici. V petek je Slovenija zmagala s 3:2, danes so bili gostitelji boljši s 5:2 (3:1, 1:1, 1:0). V torek bodo Slovenci na Poljskem igrali še s Kazahstanom.

Slovenski hokejisti na prvi prijateljski tekmi pred SP premagali Poljake

Tako Poljaki kot Kazahstanci so v zaključnem delu priprav na drugoligaško SP, ki se bo 2. maja začelo v poljskem Sosnowiecu. Slovenija je priprave na elitno SP šele dobro začela. Ta teden so hokejisti, v tem obdobju je selektor Edo Terglav vpoklical 27 igralcev, po uvodnih treningih na tradicionalni reprezentančni bazi na Bledu odpotovali na Poljsko.

Med igralci v Tychyju je tudi prvi vratar Lukaš Horak, ki pa je po poškodbi in daljšem okrevanju šele začel trenirati. Na prvi tekmi je tako priložnost za nastop dobil Žan Us, danes pa Luka Kolin. Na petkovi tekmi je za preobrat po zaostanku z zmagovitim zadetkom poskrbel Marcel Mahkovec. Danes Slovencem takega scenarija ni uspelo izpeljati, domačini so v peti in šesti minuti na hitro dosegli dva gola. Znižal je Jaka Sodja v 12. minuti, a je še v prvi tretjini Poljska spet ušla na +2.

Edo Terglav ni bil zadovoljen nad izkupičkom slovenske hokejske reprezentance. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Edo Terglav ni bil zadovoljen nad izkupičkom slovenske hokejske reprezentance. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Za novo znižanje je nato v 23. minuti z zadetkom ob številčni prednosti zadel Nace Langus, a so nato Poljaki v 32. minuti spet zadeli, dokončno pa so tekmo odločili takoj na začetku zadnje tretjine, ko so dosegli še gol z igralcem manj.

»Rezultatsko poraz z 2:5, zaslužili bi si več, ampak se nismo osredotočali na rezultat, temveč na igro. Razlika je bila v manjših detajlih, na začetkih tretjin smo dobili gole. Škoda, da fantje niso bili zbrani v teh trenutkih, v celotni tekmi pa smo delali stvari, ki smo jih želeli. Fantje so igrali 60 minut, kot smo se zmenili, 'borbali' so do konca,« v izjavi za Hokejsko zvezo Slovenije kljub porazu Terglav ni bil nezadovoljen.

Po torkovi tekmi na Poljskem proti Kazahstanu bodo Slovenci priprave nadaljevali doma, čakata pa jih še dve testni tekmi, obe z udeležencema elitne skupine. V četrtek, 7. maja bo slovenska reprezentanca na Bledu odigrala edino domačo tekmo proti Madžarski, dva dneva zatem se bo v Celovcu pomerila še na zadnji prijateljski tekmi s starimi znanci Avstrijci.

SP bo potekalo od 15. do 31. maja, Slovenija pa bo v Fribourgu igrala s Češko, Dansko, Italijo, Kanado, Norveško, Slovaško in Švedsko. Uvodni nastop Terglava in njegovo ekipo čaka 16. maja proti Češki.

Slovenski hokejisti na prvi prijateljski tekmi pred SP premagali Poljake

Slovenski hokejisti so se na tekmi s Poljsko po zaostanku vrnili in zmagali s 3:2. Ekipi se bosta jutri pomerili še enkrat.
24. 4. 2026 | 21:37
