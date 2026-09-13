Poroka naših olimpijcev: atletinje in jadralca

Naša vrhunska športnika Anita Horvat in Žan Luka Zelko, ki sta se spoznala leta 2022 na sredozemskih igrah, pred dvema letoma na uvodni slovesnosti olimpijskih iger v Parizu pa je jadralec pred izbrano atletinjo pokleknil in jo zaprosil za roko, sta poročena. Olimpijca je poročil župan občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah David Klobasa, ki je novico tudi objavil na družbenih omrežjih.

»Danes sem imel eno tistih lepših županskih nalog. In še lepšo zato, ker sem lahko poročil prijatelja,« je zapisal Klobasa. Slovenska olimpijca, jadralec Zelko in atletinja Horvatova, sta se zaročila med slovesnim odprtjem olimpijskih iger v Parizu 2024. Z zaročencema so se na ladjici, s katero so pluli po Seni, veselili tudi drugi slovenski olimpijci.

Atletinja in jadralec sta se zaročila pred dvema letoma na olimpijskih igrah v Parizu. FOTO: instagram

Zelko in Horvat sta par od leta 2022, poznala pa sta se že prej in družila tudi na usposabljanjih Slovenske vojske. Kmalu zatem sta začela skupno življenje med Ljubljano in Kanarskimi otoki. Na OI v Parizu je Horvatova zasedla 28. mesto v teku na 800 metrov, Zelko pa je bil 17. v jadranju v razredu ilca 7.