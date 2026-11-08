Portorožanka zelo blizu dosežka kariere

Slovenska igralka golfa Ana Belac je dosegla svojo drugo najboljšo uvrstitev na turneji Ženske zveze profesionalnh igralk golfa (LPGA). Na turnirju Toto Japan Classic z nagradnim skladom 1,9 milijona evrov je zasedla 6. mesto in tako prejela skoraj 50.000 evrov.

Devetindvajsetletna Portorožanka je odigrala tri odlične runde, le tretji dan ni bila tako razpoložena. S skupnim izidom 275 udarcev (69, 65, 74, 67) je bila edina Evropejka med najboljšimi desetimi. Za zmagovalko, domačinko Šuri Sakuma, ki je zaslužila 280.000 evrov, je zaostala sedem udarcev. Ana ima sicer za seboj najboljšo sezono v karieri. Na turneji LPGA je odigrala 19 turnirjev in se na trinajstih prebila v rez oziroma finalni del. V 2026 je z nagradami zaslužila 330.000 dolarjev oz. nekaj manj kot 300.000 evrov, v skupni razvrstitvi sezone pa je na 80. mestu.

»Kakšen teden. Delitev šestega mesta je moja najboljša uvrstitev na LPGA po dolgem času. Bila sem prva rezerva in uro pred začetkom izvedela, da bom lahko igrala. Hvala Japonska,« je na instagramu zapisala. Višjo uvrstitev je na tej ravni dosegla le leta 2021 na turnirju Volunteers of America Classic, ko je bila četrta. Na daljnem vzhodu je ta teden igrala tudi Pia Babnik in na turnirju evropske serije Aramco China Championship z nagradnim skladom 1,8 milijona evrov komaj ujela rez. Na koncu je zasedla 65. mesto (72, 73, 76, 76).