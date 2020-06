Porušiti je treba vse spomenike z rasistično vsebino

London - Zvezdnik formule 1 Britanec Lewis Hamilton je pozval k rušenju vseh spomenikov rasistom in spomenikov z rasistično simboliko. Na instagramu je k pozivu pripel fotografijo iz Bristola, kjer so demonstranti zrušili kip politika, ki je bil svoj čas udeležen v trgovini s sužnji.



"Naša država je častila moža, ki je prodajal afriške sužnje. Stare spomenike ljudi, ki so služili s prodajo ljudi, je treba podreti," je zapisal Hamilton.



Potem, ko so demonstranti v Bristolu v morje vrgli omenjeni kip, pa se je vprašal: "Kateri bo naslednji?"



Hamilton se je že pred dnevi zelo čustveno odzval na smrt temnopoltega Američana Georgea Floyda v Minneapolisu. Kritiziral je tudi vodstvo formule 1, ki se na dogodek ni odzvalo in javno dodal, da avtomobilistični šport obvladujejo belci.

Ni svobode

Po tem pozivu je Hamiltona podprlo več moštev in tekmecev na dirkališčih, ki so izrazili tudi solidarnost z gibanjem Black-Lives-Matter.



Že pred tem je Hamilton k ukrepanju pozval tudi politike. "Ne bo svobode, dokler tega tako imenovani voditelji ne bodo spremenili," je že pretekli teden zapisal Britanec.