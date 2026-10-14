Posebna priloga 30. NLB Ljubljanski maraton

V petek bo Delu in Slovenskim novicam priložena posebna priloga NLB Ljubljanski maraton, namenjena vsem tekačem, navijačem in spremljevalcem največje tekaške prireditve pri nas. V prilogi pišemo, kako je Ljubljana v treh desetletjih postala tekaška destinacija, zakaj je domači maraton poseben za Klaro Lukan in kaj tekačem svetujejo strokovnjaki pred štartom in med tekom.

Predstavljamo tudi zgodovino Ljubljanskega maratona, trase vseh tekov, cestne zapore in celoten program prireditve od četrtka do nedelje. Posebno mesto ima tudi anketa med znanimi tekači, ki tudi po koncu športne kariere ostajajo aktivni. Uvodnik pa nosi jasno sporočilo: Ljubljana je mesto športa.