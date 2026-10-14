Posebna priloga 30. NLB Ljubljanski maraton

V petek bo Delu in Slovenskim novicam priložena posebna priloga NLB Ljubljanski maraton, namenjena vsem tekačem, navijačem in spremljevalcem največje tekaške prireditve pri nas. V prilogi pišemo, kako je Ljubljana v treh desetletjih postala tekaška destinacija, zakaj je domači maraton poseben za Klaro Lukan in kaj tekačem svetujejo strokovnjaki pred štartom in med tekom.
Predstavljamo tudi zgodovino Ljubljanskega maratona, trase vseh tekov, cestne zapore in celoten program prireditve od četrtka do nedelje. Posebno mesto ima tudi anketa med znanimi tekači, ki tudi po koncu športne kariere ostajajo aktivni. Uvodnik pa nosi jasno sporočilo: Ljubljana je mesto športa.
Priloga NLB Ljubljanski maraton:
Uvodnik: Ljubljana je mesto športa
Barbara Železnik: Ljubljano smo v 30 letih spremenili v tekaško destinacijo
Klara Lukan: Ljubljanski maraton je poseben, domači navijači mi dajo krila
Nasvet tekačem: Bolje začeti nekaj minut počasneje kot prehitro
Ljubljanski maraton skozi čas: Le enkrat jo je Ljubljani zagodla višja sila
Anketa med znanimi tekači: Tudi po koncu kariere želijo ostati aktivni
Predstavljamo: Trase vseh maratonov
Pomagamo: Cestne zapore v času prireditve
Od četrtka do nedelje: Program prireditve
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