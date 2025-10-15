Posebna priloga NLB Ljubljanski maraton 2025

Praznik teka je znova tu! Ljubljana se pripravlja na enega največjih športnih dogodkov leta, NLB Ljubljanski maraton 2025. Ob tej priložnosti bo časopis Delo v petek, 17. oktobra, izdal posebno prilogo , posvečeno tekaškemu utripu prestolnice. Priloga bo brezplačno priložena časopisu .

V njej boste lahko prebrali misli ljubljanskega župana Zorana Jankovića pred začetkom spektakla, direktorice maratona Barbare Železnik in slovenskega rekorderja Primoža Kobeta, ki razmišljata o pomenu, razvoju in prihodnosti največje tekaške prireditve v državi. Nekdanji vrhunski veslač Sadik Mujkić bo razkril, zakaj je občutek utrujenosti po teku pravzaprav vir sreče.

V prilogi boste našli tudi nasvete za zadnje priprave pred tekom, pregled tras maratona, polmaratona in teka na 10 km, napotke za gibanje po mestu med zaporami, pogled na Ljubljano skozi zgodovino maratona ter utrinke pričakovanj tekačev v posebni anketi – od najmlajših do najizkušenejših.