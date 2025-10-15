  • Delo mediji d.o.o.
    Drugi športi

    Posebna priloga NLB Ljubljanski maraton 2025

    V posebni prilogi vse o letošnjem tekaškem prazniku v Ljubljani, tudi nasveti za zadnji dan pred tekom in cestne zapore v času maratona.
    Barbara Železnik je direktorica NLB Ljubljanskega maratona. FOTO: Leon Vidic
    Galerija
    Barbara Železnik je direktorica NLB Ljubljanskega maratona. FOTO: Leon Vidic
    F. T.
    15. 10. 2025 | 09:02
    2:30
    A+A-

    Praznik teka je znova tu! Ljubljana se pripravlja na enega največjih športnih dogodkov leta, NLB Ljubljanski maraton 2025. Ob tej priložnosti bo časopis Delo v petek, 17. oktobra, izdal posebno prilogo, posvečeno tekaškemu utripu prestolnice. Priloga bo brezplačno priložena časopisu.

    image_alt
    Brezplačni javni prevoz za navijače in tekače

    V njej boste lahko prebrali misli ljubljanskega župana Zorana Jankovića pred začetkom spektakla, direktorice maratona Barbare Železnik in slovenskega rekorderja Primoža Kobeta, ki razmišljata o pomenu, razvoju in prihodnosti največje tekaške prireditve v državi. Nekdanji vrhunski veslač Sadik Mujkić bo razkril, zakaj je občutek utrujenosti po teku pravzaprav vir sreče.

    image_alt
    Na letošnjem ljubljanskem maratonu rekordno število tekačev iz tujine

    V prilogi boste našli tudi nasvete za zadnje priprave pred tekom, pregled tras maratona, polmaratona in teka na 10 km, napotke za gibanje po mestu med zaporami, pogled na Ljubljano skozi zgodovino maratona ter utrinke pričakovanj tekačev v posebni anketi – od najmlajših do najizkušenejših.

    Vsebina priloge Ljubljanski maraton 2025:
    Zoran Janković: Praznik teka je znova tu!
    Barbara Železnik: Postajamo vse manj balkanski in vse bolj evropski maraton
    Primož Kobe: Po 20 letih je napočil čas, ko je domači maraton postal glavni cilj
    Sadik Mujkić: Občutek sreče, ko prideš »crknjen« domov, je nenadomestljiv
    Tik pred maratonom: Priprava? Največji dosežek je naše dobro počutje
    Ljubljana in maraton skozi čas: Enkrat na leto Ljubljana ponudi prav posebno podobo
    Pričakovanja tekačev: Veselijo se teka in druženja s prijatelji
    (Naj)mlajši udeleženci: Mladi tekači bodo zavzeli Ljubljano
    Trase vseh treh tekov: Maraton, polmaraton in tek na 10 km
    Cestne zapore: Kako po Ljubljani v času maratona?

