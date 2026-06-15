Pošiljali so ga že v pokoj, odgovoril jim je na najboljši možni način

Pravijo, da so leta zgolj številka. In da jih ljubezen ne pozna. Šport tudi že skorajda ne več, čemur smo v zadnjem obdobju vse pogosteje priče v različnih panogah. Nazadnje tudi v formuli 1, v kateri je minulo nedeljo v vsem sijaju zablestel Lewis Hamilton, ki je v šampionskem slogu v svojo korist odločil dirko v Montmelu pri Barceloni.

Že 41-letni Britanec je tako slavil rekordno 106. zmago v kraljevskem avtomobilističnem razredu in svojo prvo, odkar je po koncu sezone 2024 prestopil k Ferrariju. V znamenitem italijanskem moštvu so se tako po Lewisovi zaslugi po sušnih 596 dnevih spet veselili prvega mesta ...