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Pošiljali so ga že v pokoj, odgovoril jim je na najboljši možni način

Pri Ferrariju so se po zaslugi britanskega veterana Lewisa Hamiltona po sušnih 596 dnevih znova veselili zmage v formuli 1.
Lewis Hamilton uspešno kljubuje času. FOTO: Nacho Doce/Reuters
Galerija
Lewis Hamilton uspešno kljubuje času. FOTO: Nacho Doce/Reuters
Miha Šimnovec
15. 6. 2026 | 16:54
4:13
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Pravijo, da so leta zgolj številka. In da jih ljubezen ne pozna. Šport tudi že skorajda ne več, čemur smo v zadnjem obdobju vse pogosteje priče v različnih panogah. Nazadnje tudi v formuli 1, v kateri je minulo nedeljo v vsem sijaju zablestel Lewis Hamilton, ki je v šampionskem slogu v svojo korist odločil dirko v Montmelu pri Barceloni.

Že 41-letni Britanec je tako slavil rekordno 106. zmago v kraljevskem avtomobilističnem razredu in svojo prvo, odkar je po koncu sezone 2024 prestopil k Ferrariju. V znamenitem italijanskem moštvu so se tako po Lewisovi zaslugi po sušnih 596 dnevih spet veselili prvega mesta ...

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formula 1Lewis HamiltonferrariAndrea Kimi AntonellimercedesBarcelona

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Delov poslovni center

EnergetikaMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjePodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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