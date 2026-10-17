Zmago Chelseaja je zasenčila grozljiva poškodba argentinskega zvezdnika (FOTO)

Chelsea je v osmem krogu angleškega prvenstva v gosteh z 2:0 premagal Everton, a je zmago zasenčila huda poškodba vratarja Emiliana Martineza, ki so ga zaradi trčenja z nasprotnim nogometašem na nosilih odnesli z igrišča in prepeljali v bolnišnico v Liverpoolu.

Do nesrečnega dogodka je prišlo v 67. minuti, ko je Martinez ob predložku v kazenski prostor poskušal žogo izbiti s pestmi, pri tem pa z glavo silovito trčil v branilca Evertona Jarrada Branthwaita. Oba nogometaša sta obležala na zelenici, sodnik pa je prekinil srečanje.

Branthwaite jo je odnesel z urezninama na nosu in ustnici ter lahko nadaljeval igro, Martinez pa je potreboval daljšo zdravniško oskrbo. Po približno šestih minutah so ga na nosilih odnesli z igrišča, medtem ko so televizijske kamere zaradi resnosti dogodka prenehale prikazovati posnetke trčenja. Med odnašanjem je argentinski vratar premikal roke.

Med vratnicama ga je zamenjal mladi Mike Penders, Chelsea pa je tekmo dobil z 2:0. Oba zadetka je dosegel Pedro Neto, drugega v 91. minuti. Portugalec je po srečanju zmago posvetil poškodovanemu soigralcu.

»Ta zmaga je zanj. Želimo mu vse najboljše. Zelo smo veseli, da smo zmagali in ohranili mrežo nedotaknjeno,« je dejal Neto. Chelsea se je z zmago povzpel na četrto mesto prvenstvene lestvice, prvič po devetih mesecih pa na tekmi Premier lige ni prejel zadetka.