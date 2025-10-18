Poškodovani Anže Kopitar še ni nared za vrnitev

Hokejski zvezdnik Anže Kopitar zaradi poškodbe ne bo igral v nedeljo za ekipo Los Angeles Kings na tekmi proti Carolina Hurricanes, so v ekipi potrdili na spletni strani LA Kings Insider. Za zdaj za kapetana kraljev ne razpolagajo z natančno časovnico, kdaj bi se lahko vrnil na led.

Zvezdniški napadalec Kopitar je zunaj pogona zaradi poškodbe stopala. Po nedavnem gostovanju Kopitar v sredo ni treniral, potem ko je na tekmi proti Minnesoti opravil svojo običajno delovno obremenitev.

A v drugi tretjini je bil Kopitar žrtev prijateljskega ognja, ko ga je napadalec Adrian Kempe s ploščkom zadel v drsalko. Videti je bilo, da je Kopitar občutil nelagodje, a je tekmo končal in v tretji tretjini celo zbral podajo v poskusu preobrata. Kralji so sicer tekmo v gosteh po kazenskih strelih izgubili s 3:4.

Anže Kopitar igra svojo zadnjo sezono v karieri. FOTO: Jayne Kamin-Oncea/Reuters

Odkar se je ekipa vrnila domov, se slovenski as ni vrnil na led. Po tekmi je glavni trener Jim Hiller dejal, da upajo, da bodo dobili natančnejše informacije o Kopitarju, saj so načrtovani nadaljnji pregledi. Glede na tedenski časovni načrt v nedeljo ne bo igral proti Carolini, ki ima štiri zmage in v novi sezoni še ni doživela poraza.

V Los Angelesu se pripravljajo na scenarij daljše odsotnosti kapetana. Brez Kopitarja v kadru so kralji izgubili že tekmo proti Pittsburgh Penguins (2:4).

»Nikoli ni idealen čas za izgubo kapetana, igralca, ki je na štirih tekmah te sezone prispeval podajo. Toda smo v takšnem stanju in moramo najti način, kako obrniti stvari brez njega. In iskreno povedano, čas je, da pridejo v ospredje drugi. To je Kopitarjeva zadnja sezona v NHL in naslednjo jesen mora biti to ekipa, ki je pripravljena igrati brez njega. Kralji bodo potrebovali tudi druge igralce, da bodo ekipo potegnili iz trenutnega 'zastoja',« je dejal Hiller.

V ligi NHL so v petek oziroma v noči na soboto odigrali štiri tekme. Hokejisti Detroit Red Wings so po podaljšku ugnali Tampa Bay Lightning z 2:1, Washington Capitals so bili s 5:1 boljši od Minnesota Wild, Vancouver Canucks so po kazenskih strelih s 3:2 premagali Chicago Blackhawks, Utah Mammoth pa so povsem nadigrali San Jose Sharks s 6:3.