Slovenska potapljačica na Cipru do izjemnega uspeha

Slovenska potapljačica Mojca Haberman je na svetovnem prvenstvu v potapljanju na dih na Cipru osvojila bronasto kolajno v skupnem seštevku globinskih disciplin. Mariborčanka, članica H2O Teama, je uspeh potrdila s potopom na 90 metrov v disciplini CWT, pri kateri tekmovalci uporabljajo enojno plavut oziroma monoplavut. Svetovna prvakinja je postala Madžarka Zsofia Töröcsik, drugo mesto pa je osvojila Hrvatica Sanda Delija.

Potapljanje na dih, znano tudi kot freediving, je šport, pri katerem se tekmovalci pod vodo spuščajo brez jeklenk in dodatne zaloge kisika. Pred potopom zajamejo zrak, nato pa se morajo z enim vdihom spustiti na določeno globino in se varno vrniti na površje. Pri globinskih disciplinah je pomembna predvsem dosežena globina, tekmovalci pa se razlikujejo po načinu premikanja pod vodo – uporabljajo lahko eno ali dve plavuti, v nekaterih disciplinah pa plavajo brez njiju.

Habermanova je svoj zadnji potop opravila z monoplavutjo, s katero se potapljač premika z valovitim gibanjem telesa, podobnim delfinovemu. Potop na 90 metrov pomeni, da je morala slovenska reprezentantka z enim vdihom premagati približno 180 metrov poti, saj se je morala iz globine tudi vrniti na površje.

»Na prvenstvo sem prišla brez velikih pričakovanj, predvsem zaradi bolezni in pomanjkanja treningov pred tekmovanjem. Zato si res ne bi mogla želeti lepšega zaključka sezone. Tretje mesto na svetu mi pomeni ogromno in je dodatna potrditev, da sem na pravi poti,« je po tekmovanju povedala Habermanova.

Mariborčanka je nase opozorila že avgusta, ko je na svetovnem prvenstvu pod okriljem mednarodne zveze CMAS v Hondurasu osvojila četrto mesto v disciplini z dvema plavutma (CWTB). Takrat je z 92 metri postavila tudi osebni rekord.