FOTO:Potegi in potiski z rokami v opori klečno

V obdobju vsesplošnega spoprijemanja s sodobnimi izzivi veliko šteje tudi ustrezna telesna pripravljenost, ki lahko pomaga posamezniku v vsakdanjem življenju. V medijski hiši Delo začenjamo akcijo Ena vaja na dan, s katero bomo v sodelovanju s Fakulteto za šport Univerze v Ljubljani pomagali vsem, ki želijo izboljšati telesno pripravljenost s pravilno vadbo v domačem okolju. Strokovnjaki z različnih področij športa so pripravili vaje, ki so primerne za vse, saj premorejo različno zahtevne stopnje intenzivnosti in napora. Akcija V obdobju vsesplošnega spoprijemanja s sodobnimi izzivi veliko šteje tudi ustrezna telesna pripravljenost, ki lahko pomaga posamezniku v vsakdanjem življenju. V medijski hiši Delo začenjamo akcijo Ena vaja na dan, s katero bomo v sodelovanju s Fakulteto za šport Univerze v Ljubljani pomagali vsem, ki želijo izboljšati telesno pripravljenost s pravilno vadbo v domačem okolju. Strokovnjaki z različnih področij športa so pripravili vaje, ki so primerne za vse, saj premorejo različno zahtevne stopnje intenzivnosti in napora. Akcija Ena vaja na dan bo vsak ponedeljek in petek domovala v časopisu Delo in na spletni strani Delo.si , predvidoma do konca letošnjega junija.

Vaja 1

Vaja 1.1. FOTO: Darjan Spudić

Vaja 1.2. FOTO: Darjan Spudić



Vaja 2

Vaja 2.1. FOTO: Darjan Spudić

Vaja 2.2. FOTO: Darjan Spudić



Vaja 3

Vaja 3.1. FOTO: Darjan Spudić

Vaja 3.2. FOTO: Darjan Spudić



Maja Dolenc prof. dr., prof. športne vzgoje

Darjan Spudić asistent, mag. kineziologije

Janez Vodičar doc. dr., prof. športne vzgoje

V opori klečno (na blazini ali preprogi) so noge razmaknjene v širini bokov, kot v kolku in kolenu je 90°, goleni so na tleh. Trup je raven, glava je v podaljšku trupa. Roke so razmaknjene nekoliko širše od ramen, dlani so na drsnikih (ali papirnatih krožnikih oz. na brisači). Soročno podrsate približno 20 cm naprej in nato povlečete drsnike nazaj v začetni položaj, pri čemer naj boki mirujejo. Naredite 10 ponovitev. Če je vajah prelahka, torej, če z lahkoto naredite 10 ponovitev, izberete težjo vajo.Vajo otežite tako, da gibanje z rokami izvajate v večji amplitudi. Vajo morate občutiti kot srednje naporno, kar predstavlja 14. stopnjo po Borgovi lestvici. Če je tudi ta različica vaje za vas prelahka, izberete naslednjo vajo.V najtežji različici vaje poskušate z rokami podrsati čim dlje naprej, torej izvajate vajo v maksimalni amplitudi. Pomembno je, da je trup raven in napet in da so boki pri miru.Ko izberete pravo težavnost vaje, naredite 3 nize po 10 ponovitev vaje. Drsanje z rokami naprej naj traja 2 sekundi, poteg drsnikov nazaj pa 1 sekundo.