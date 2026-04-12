Potem ko je prestal pravi pekel, ga nič ni moglo presenetiti

Pred težko pričakovanim obračunom poltežke kategorije (do 93 kg) slovenskemu izzivalcu Jakobu Nedohu proti hrvaškemu prvaku Mateju Batiniću na spektaklu mešanih borilnih športov FNC 29 v Stožicah niso pripisovali prav veliko možnosti za uspeh, toda 29-letni Koprčan je znova dokazal, da ga nikoli ne smeš vnaprej odpisati.

S silovitimi ročnimi udarci, s katerimi lahko zamaje tla pod nogami slehernemu tekmecu, je hitro ustavil nalete pet let starejšega Zagrebčana, ga prisilil v bolj obrambno držo in na koncu zasluženo slavil odmevno zmago. Z njo se je kot prvi slovenski borec ovenčal s šampionskim pasom tega priznanega hrvaškega združenja, v katerem je bil sicer pred njim začasni prvak tudi Miran Fabjan ...