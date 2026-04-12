PREMIUM   D+   |   Drugo

Potem ko je prestal pravi pekel, ga nič ni moglo presenetiti

Koprski šampion Jakob Nedoh z vrhunsko predstavo in osvojitvijo naslova prvaka združenja FNC utišal kritike. Negativni komentarji so mu vlili dodatno energijo.
Jakob Nedoh ni skrival navdušenja, potem ko je prejel šampionski pas združenja FNC. FOTO: FNC
Jakob Nedoh ni skrival navdušenja, potem ko je prejel šampionski pas združenja FNC. FOTO: FNC
Miha Šimnovec
12. 4. 2026 | 22:50
4:33
A+A-

Pred težko pričakovanim obračunom poltežke kategorije (do 93 kg) slovenskemu izzivalcu Jakobu Nedohu proti hrvaškemu prvaku Mateju Batiniću na spektaklu mešanih borilnih športov FNC 29 v Stožicah niso pripisovali prav veliko možnosti za uspeh, toda 29-letni Koprčan je znova dokazal, da ga nikoli ne smeš vnaprej odpisati.

S silovitimi ročnimi udarci, s katerimi lahko zamaje tla pod nogami slehernemu tekmecu, je hitro ustavil nalete pet let starejšega Zagrebčana, ga prisilil v bolj obrambno držo in na koncu zasluženo slavil odmevno zmago. Z njo se je kot prvi slovenski borec ovenčal s šampionskim pasom tega priznanega hrvaškega združenja, v katerem je bil sicer pred njim začasni prvak tudi Miran Fabjan ...

Šport  |  Drugo
Borilni spektakel FNC

Stožiška dvorana na nogah, Jakob Nedoh premagal hrvaškega šampiona

Koprski as mešanih borilnih športov si je v šampionskem sklogu izbojeval naslov prvaka združenja FNC v poltežki kategoriji.
Miha Šimnovec 12. 4. 2026 | 01:31
Šport  |  Drugo
Borilni spektakel FNC

Nedoh se je zahvalil vsem, ki ga podcenjujejo, tekmeca pa povabil na pivo

V stožiški dvorani danes borilni spektakel FNC 29. Hrvaški šampion slovenskemu izzivalcu: Šampionskega pasu ne more izgubiti, saj ga še ni osvojil ...
Miha Šimnovec 11. 4. 2026 | 10:33
Šport  |  Drugo
Borilni športi

Chorchyp bo pogrešal Fabjanovo dretje, Želva pomiril predsednika

Na jutrišnjem borilnem spektaklu FNC se bosta občinstvu v Stožicah predstavila tudi slovenska veterana borilnih športov Bojan Kosednar in Denis Porčič.
Miha Šimnovec 10. 4. 2026 | 05:00
Premium
Šport  |  Drugo
Intervju z Jakobom Nedohom

V soboto nad hrvaškega šampiona, še pred rojstvom sina pa bi rad postal magister

Jakob Nedoh o obračunu s Hrvatom Matejem Batinićem, prvakom združenja FNC, treningih v rdeči coni, sparingih z Miho Frlicem, zaključku študija ...
Miha Šimnovec 5. 4. 2026 | 05:00
Šport  |  Drugo
Spektakel FNC v Stožicah

Fabjan uresničil napoved, po Nedohovem dvoboju v kletko leteli kozarci

Slovenski »Rocky« je na borilnem spektaklu združenja FNC v stožiški dvorani v spektakularnem slogu opravil s Poljakom Michalom Kito.
Miha Šimnovec 12. 4. 2025 | 23:38
Premium
Šport  |  Drugo
Borilni športi

Možnosti sta le dve: zmaga ali zmaga, misli mu uhajajo tudi proti UFC

V Stožicah to soboto borilni spektakel FNC. Ob Miranu Fabjanu in Bojanu Kosednarju se bo od slovenskih asov v polni dvorani predstavil tudi Jakob Nedoh.
Miha Šimnovec 9. 4. 2025 | 05:30
Šport  |  Drugo
Borilni športi

Zlomljena očnica je vplivala na njegov vid

Jakob Nedoh je po bolečem porazu na turnirju PFL v Las Vegasu trdno odločen, da se bo vrnil močnejši kot kdajkoli prej.
Miha Šimnovec 15. 4. 2024 | 09:31
Šport  |  Drugo
Borilni športi

Jakob Nedoh bo lov na milijon dolarjev začel v Las Vegasu

Koprski mojster mešanih borilnih športov izvedel ime svojega prvega tekmeca na turnirju ameriške serije PFL.
Miha Šimnovec 13. 3. 2024 | 12:44
Premium
Šport  |  Drugo
Intervju z Jakobom Nedohom

Angleževa mati mu je čestitala, teta zahvalila, Jakob pa se je opravičil

Jakob Nedoh ruši tekmece in predsodke o borcih. Diplomirani profesor športne vzgoje prihodnje leto v lov na milijon dolarjev v ameriški seriji PFL.
Miha Šimnovec 23. 12. 2023 | 15:00
Šport  |  Drugo
Velika zmaga

Jakob Nedoh nokavtiral še Angleža, osvojil pas in ček za 100.000 dolarjev

Slovenski as mešanih borilnih športov je v Dublinu slavil odmevno zmago na zaključnem turnirju evropske serije PFL.
Miha Šimnovec 8. 12. 2023 | 22:08
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Žerdin in Markeš: Stevanović je lik, ki za to funkcijo moralno ni primeren

Delova komentatorja tokrat o novem predsedniku državnega zbora, od kod je dobil glasove in kaj nas čaka.
11. 4. 2026 | 15:32
Magazin  |  Zanimivosti
DZ

Matea Benedetti: To, kar je nosila Urška Klakočar Zupančič, ni luksuz

Ne njeni rdeči čevlji, tokrat je razpravo sprožil drug modni kos nekdanje predsednice državnega zbora.
11. 4. 2026 | 10:10
Premium
Mnenja  |  Komentarji
Tema dneva

Trpka resnica slovenske demokracije

Hitro po izvolitvi je Stevanović spremenil svojo testosteronsko retoriko, čez noč je postala državniška.
Uroš Esih 10. 4. 2026 | 19:53
Novice  |  Slovenija
Odločitev je padla

Kdo je Zoran Stevanović, novi predsednik DZ, ki ne priznava avtoritet

Edini kandidat za predsednika državnega zbora Zoran Stevanović je bil potrjen z 48 glasovi.
10. 4. 2026 | 16:09
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
Promo Delo 8. 4. 2026 | 14:04
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Delo 8. 4. 2026 | 08:27
Gospodarstvo  |  Novice
ENERGIJA

Skriti faktor, zaradi katerega se sončna elektrarna povrne hitreje

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
Promo Delo 7. 4. 2026 | 08:56
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:47
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Intervju

Meritve bodo jasen alarm kakovosti zraka v zaprtih prostorih

V Sloveniji se premalo zavedamo pomena kakovosti zraka v zaprtih prostorih. S projektom Slovenija, zadihaj želijo v Lunos Slovenija spodbuditi tudi odločevalce.
Milka Bizovičar 11. 4. 2026 | 06:00
Delov poslovni center  |  Energetika
Bruno Glaser

Med jedrsko energijo, plinom in baterijami: strategija GEN

Transportna študija je pokazala, da bo treba v projektu Jek 2 popraviti stranske ceste od Kopra do Krškega.
Borut Tavčar 11. 4. 2026 | 05:00
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Poslovne nepremičnine

Zmerna rast cen poslovnih nepremičnin

Že več let traja trend zmanjševanja obsega trgovanja s poslovnimi nepremičninami.
Marjana Kristan Fazarinc 11. 4. 2026 | 05:00
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Nove tehnologije

Delali bomo fizično, digitalna dela prevzema UI

Čakajo nas velike spremembe za zaposlene in v organizaciji dela, nujne so premišljene kadrovske politike.
Milka Bizovičar 10. 4. 2026 | 06:00
borilni športiJakob NedohMatej BatinićMiran FabjanFNCLjubljana

Šport  |  Drugo
Motokros

Po težavah in padcih višje od 8. mesta ni šlo

Timu Gajserju na Sardiniji ni šlo po željah, nova preizkušnja že ob koncu tedna spet v Italiji.
12. 4. 2026 | 22:01
Novice  |  Črna kronika
Smrtna nesreča

Zapeljal s ceste, se prevrnil z vozilom, trčil v drugo vozilo in umrl

V Dolu pri Hrastniku se je zvečer zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 72-letni voznik osebnega vozila.
12. 4. 2026 | 21:42
Šport  |  Zimski športi
Hokej

Risinje v lov na domačem ledu

V ponedeljek na Bledu začetek SP skupine II A za hokejistke. Ekipe iz Severne Koreje ne bo.
12. 4. 2026 | 21:28
Šport  |  Rokomet
Rokomet

Slovenija prepričljiva tudi za konec

V Velenju so bile slovenske rokometašice za razred boljše od makedonskih tekmic.
12. 4. 2026 | 20:52
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Nepremičnine 2026: zakaj leto 2026 prinaša preobrat na trgu nepremičnin

Nepremičninski trg vstopa v novo fazo z več projekti in več kapitala. Kampanja Nepremičnine 2026 bo odprla vprašanja prihodnjega razvoja trga.
31. 3. 2026 | 07:00
Magazin  |  Zanimivosti
DOBRO JE VEDETI

Kako izbrati prava okna za vaš dom?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Delo 8. 4. 2026 | 12:47
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:06
Magazin  |  Zanimivosti
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:52
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike.
7. 4. 2026 | 09:18
Magazin  |  Zanimivosti
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:50
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

STRABAG postavlja standarde trajnostne gradbene tehnologije

STRABAG je na slovenskem trgu več kot tri desetletja. V tem času je izpeljal gradbene projekte, ki so zaznamovali podobo naših mest in širši kulturni prostor.
Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:47
