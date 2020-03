Potovanje olimpijske bakle bodo lahko spremljali gledalci

Anketa: 63 odstotkov Japoncev za odpoved olimpijskih iger

Japonski premier Shinzo Abe se za zdaj izogiba tudi misli na to, da bi igre odpovedali ali preložili. FOTO: AFP

Bakla na Japonsko 20. marca

Japonski organizatorji kljub številnim odpovedim po vsem svetu zaradi pandemije koronavirusne bolezni pričakujejo, da bodo poletne olimpijske igre lahko nemoteno izpeljali v skladu s prvotnimi načrti od 24. julija do 9. avgusta. Nemoteno bo po Japonski potovala tudi bakla z olimpijskim ognjem, preventivno pa so odpovedali vse množilne prireditve. Japonski premierse za zdaj izogiba tudi misli na to, da bi igre odpovedali ali preložili. Svetovni in domači javnosti zagotavlja svojo trdno prepričanost, da bodo igre v Tokiu izpeljali, za takšne načrte pa uživa po lastnih besedah tudi podporo voditeljev skupine najbogatejših držav na svetu G7.Japonska javnost pa ne deli olimpijske prepričanosti in odločnosti predsednika japonske vlade. Časnikje v najnovejši izdaji objavil javnomnenjsko raziskavo, ki kaže, da kar 63 odstotkov vprašanih polnoletnih japonskih državljanov misli, da bi bilo pametno odpovedati olimpijske igre in jih preložiti na kasnejši čas. Zgolj 23 odstotkov vprašanih je prepričanih, da bi bilo treba igre izpeljati v okviru načrtovanega poletnega julijsko-avgustovskega termina.»Storili bomo prav vse, kar je v naši moči, da bomo pripravljeni. Naš cilj je izpeljati olimpijske igre v celoti, kot dokaz tega, da lahko človeštvo premaga koronavirus,« je izjavil japonski premier med videokonferenco. Tudi na neposredno vprašanje ni niti z besedico odgovoril, ali je že kdo v olimpijski družini omenil možnost odpovedi oziroma preložitve iger.Mednarodni olimpijski komite (Mok) ter vodilni možje mednarodnih športnih panožnih zvez se bodo danes prek posebne telekonference sestali in odločali o nadaljnjih korakih za izvedbo olimpijskih iger v Tokiu. Po besedah predsednika Nemškega olimpijskega komiteja, ki ga navaja časopis Bild, sicer ni pričakovati končne odločitve Moka vsaj do maja. Za zdaj največjo težavo predstavljajo odpovedi olimpijskih kvalifikacijskih turnirjev.V znamenju preventivnih zdravstvenih omejitev za zajezitev širjenja virusa je potekalo tudi tradicionalno prižiganje olimpijske bakle na prizorišču antične Olimpije v Grčiji. Pot olimpijske plamenice so zaradi varovanja zdravja udeležencev in gledalcev po Grčiji skrajšali ter omejili navzočnost javnosti.Posebni ukrepi pa veljajo tudi na Japonskem. Japonski organizatorji bodo skušali izpeljati potovanje olimpijske bakle po japonskih deželah, bodo pa odpovedali vse množične prireditve in spremljevalne dogodke zaradi nevarnosti širjenja virusa sars-cov-2 med prebivalstvom. Tako bo tudi brez gledalcev minil uvodni dogodek začetka poti olimpijske bakle v Fukushimi, središču najbolj prizadetega območja Japonske z rušilnima potresom in tsunamijem. Bakla bo svojo pot po Japonski začela 26. marca, prihod ognja na japonska tla pa se pričakuje 20. marca. Japonski organizatorji so sicer zagotovili, da bodo lahko ljudje potovanje olimpijskega ognja spremljali ob cestah in na ulicah z upoštevanjem zadostne varnostne razdalje. Organizatorji pa ob tem ljudi pozivajo, naj ostanejo doma, če se ne počutijo dobro. Prav tako bodo vsem nosilcem bakle preventivno merili telesno vročino.