FOTO:»Potrebujemo boljše voditelje!«

London - Še 25 dni je ostalo do štarta sezone v formuli 1, v kateri bo branilec naslova svetovnega prvaka Lewis Hamilton lovil sedmo skupno zmago, s katero bi se izenačil z Michaelom Schumacherjem. Toda Anglež se v teh tednih bolj kot z dirkanjem ukvarja s podporo borcem za človekove pravice (temnopoltih), ki so aktivni tudi na britanskem otočju.Zvezdnik moštva Mercedes je eden najbolj vnetih borcev proti rasizmu med športniki. Takoj po umoru Georgea Floyda v ZDA je tekmece v F1 okrcal, ker niso javno izrazili nasprotovanja policijskemu nasilju nad afriškimi Američani, nakar so nekateri vendarle spregovorili na družbenih ...