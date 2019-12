Pozimi se bo dodobra najedel palačink in se zredil (VIDEO)

Lahko bi spet dirkal že prihodnjo nedeljo

Ljubljana – Mercedesov zvezdnikje sijajni sezoni, v kateri si je pridirkal že šesti naslov svetovnega prvaka v formuli 1, postavil piko na i še s podvigom v Abu Dabiju. Na včerajšnji veliki nagradi Združenih arabskih emiratov (ZAE) je prepričljivo slavil še enajsto zmago v sezoni in skupno 84. v kraljevskem avtomobilističnem razredu.Svetovni prvak je želel v šampionskem slogu skleniti sezono, kar mu je tudi uspelo. V svoji 250. dirki je vodil tako rekoč od štarta do cilja, odpeljal najhitrejši krog preizkušnje in dosegel še 50. zmago z najboljšega štartnega položaja. Edino »napakico«, ki jo je bilo mogoče opaziti od daleč, si je privoščil že po koncu dirke, ko je s svojo »srebrno puščico« ob prihodu na prostor za najboljše trčil v nosilec table s št. 1. Vendar je ni prevrnil.Po novem uspehu se je 34-letni Anglež – kot že velikokrat prej – zahvalil vsem, ki so mu pomagali do prvega mesta. »Z besedami se ne da opisati, kako zelo sem hvaležen, da sem lahko v tej čudoviti ekipi. Vsi tukaj na dirkališču, kot tudi tisti doma v tovarni, se na vse pretege trudijo, da bi nama zpripravili čim boljši bolid. Čeprav smo si že pred mesecem zagotovili lovoriko, smo vsi skupaj še naprej pritiskali na vso moč, saj smo želeli sezono končati, kot smo jo tudi začeli – na vrhu,« je bil dobro razpoložen Hamilton, potem ko je na zadnji letošnji preizkušnji le še potrdil veliko premoč.Za slovo od sezone sta mu družbo na zmagovalnem odru delala mladeniča, ki naj bi v prihodnjem desetletju narekovala ritem v ospredju. Red Bullov 22-letni asje z drugim mestom potrdil bronasto kolajno v skupni razvrstitvi, njegov vrstnikpa je s tretjim mestom še enkrat pustil za seboj(5.), svojega izkušenejšega moštvenega sotekmovalca pri Ferrariju. Toda angleškemu šampionu so v oko padli tudi drugi mladi asi, ki bi lahko v naslednjih sezonah krojili vrstni red pri vrhu.»Tu nista le Max in Charles, kar poglejte, kakšne nadarjene dirkače imamo še med elitno deseterico,« je poudaril Hamilton, pri čemer je imel v mislih zlasti 20-letnegain tri leta starejšega(Red Bull). »Zelo sem vesel, da imamo vse te mladeniče, zato že komaj čakam na razburljive dvoboje z njimi, ki me čakajo v prihodnje. Zame je privilegij, da lahko dirkam z njimi,« se je razgovoril šestkratni svetovni prvak, ki je pred štartom na vprašanje, kaj bo počel pozimi, odvrnil, da se bo najedel palačink in se zredil.Po dirki je omenil, da si bo vzel čas za družino, pri čemer ni pozabil pribiti, da ima še dovolj moči, da bi lahko tudi nadaljeval sezono. »Zaradi mene bi lahko imeli naslednjo dirko že prihodnjo nedeljo. Zmaga je seveda sijajen zaključek sezone, toda včasih bi si želel, da bi imel na poti do cilja tudi nekaj dvobojev,« je navrgel Hamilton, nakar mu je Verstappen v smehu prišepnil: »Lewis, le malo bi moral umakniti nogo s stopalke za plin, pa bi imel ogorčen dvoboj z menoj!«