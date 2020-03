Prašičerejec s hudimi obtožbami nad Tysona

Mayweather bo žaloval dalj časa

Ameriški boksarski šampion Floyd Mayweather, ki je v svojo korist odločil vseh 50 profesionalnih dvobojev, je v vsega nekaj dneh izgubil dve ljubljeni osebi. Potem ko so v začetku prejšnjega tedna v avtomobilu našli mrtvo komaj 40-letno Josie Harris, njegovo nekdanjo ženo, s katero ima tri otroke, je včeraj preminil še njegov 58-letni stric Roger Mayweather. Nekdanji boksarski as je bil tudi Floydov dolgoletni trener ter zanj ena od pomembnejših oseb v življenju – tako v ringu kot zunaj njega.

Ljubljana –se je manj kot mesec dni po šampionski predstavi, s katero je navdušil ljubitelje boksa v lasvegaški areni MGM Grand, v kateri je v sedmi rundi prisilil k vdaji ameriškega zvezdnikain mu iztrgal iz rok šampionski pas združenja WBC, znašel v težavah. Hude prevare ga namreč – kakor tudi njegovega bratranca– obtožuje kmetKot je prašičerejec iz Lancashira razkril za časnik Mail on Sunday, naj bi mu angleška boksarja, potem ko so leta 2015 v njunih vzorcih odkrili sledi anaboličnega steroida nandrolona, v zameno za krivo »pričanje« ponudila 27.000 evrov. Z izjavo, da naj bi jima proda(ja)l merjasce, naj bi jima pomagal priti iz godlje. Po znanstvenih študijah lahko zaužito meso nekastriranega divjega prašiča dejansko prispeva k povišanim vrednostim nandrolona v telesu.Carefoot se je s podpisom zavezal, da je v tistem času na vsake tri do šest tednov dobavljal meso Furyjevi ekipi, zaradi česar sta jo bratranca Tyson in Hughie po preiskavi britanske protidopinške agencije (UKAD) odnesla s sorazmerno nizko kaznijo. Odgovorni pri UKAD so ju namreč leta 2017 kaznovali z dveletno prepovedjo nastopanja, pri čemer je ta začela veljati leta 2015, tako da sta jo ob njenem izreku že prestala. Za takšne primere so sicer športnike suspendirali že za štiri leta.A lastnik farme in mesnice v Longridgeu pri Prestonu je zdaj obrnil ploščo. »Nekega dne je k meni prišel skupni znanec in me, rekoč, da imata Tyson in Hughie problem, prosil za uslugo. Izročil mi je pismo s prošnjo, naj ga podpišem. S podpisom naj bi jamčil, da sem jima dostavljal meso divjih prašičev. Ker je kolega v preteklosti pomagal tudi meni, sem podpisal,« se je spomnil prašičerejec, ki zdaj trdi, da v resnici nikoli ni dostavljal merjascev Furyju.»Nikdar jih nisem gojil. Še nikoli tudi nisem ubil divjega prašiča,« je Carefoot zanikal, da bi slovita bratranca oskrboval z merjaščevim mesom. Medtem ko sta se boksarja zavila v molk, se je oglasil njun promotor, ki je kmeta označil za navadnega lažnivca. »Ali se je Martin lagal takrat ali laže zdaj? Ali se je Tyson sploh kdaj pogovarjal z njim? Kdo je mož iz Furyjeve ekipe, ki naj bi ga prosil za uslugo?« se sprašuje 68-letni Anglež.Na stran »Ciganskega kralja«, ki bi ga lahko – če bi se Carefootove trditve izkazale za resnične – doletela celo osemletna prepoved boksanja, se je postavil tudi. »Bolj verjamem Tysonu kot nekomu, ki je že priznal, da se je – v zameno za denar – zlagal pod prisego,« je omenil predsednik zveze WBC, po kateri si od 22. februarja naslov svetovnega prvaka v težki kategoriji lasti Tyson Fury. In zdaj bo zanimivo spremljati, kako se bo razpletla nova preiskava zoper njega, ki so jo že napovedali pristojni pri UKAD ...